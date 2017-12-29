Prof. Dr. Cevdet Erdöl'ün oğlu nişanlandı

Prof. Dr. Cevdet Erdöl'ün oğlunun nişan törenine İstanbul Valisi Vasip Şahin ve eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar da katıldı.





"TÜM DOSTLARIMIZA TEŞEKKÜR EDERİZ"

Resmi Twitter hesabından paylaşımda bulunan Erdöl, "Oğlum Fatih’i hemşehrilerimizden meslektaşı Av Özlem Şanlıer ile nişanladık. Allah herkese böyle mutluluklar nasip eylesin. Merasimimize katılarak bizlerin mutluluğuna katkı veren Sn Bakanlarımıza, Sn Valimiz Vasip Şahin ve tüm dostlarımıza teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.



