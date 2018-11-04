Prof. Dr. Erdöl: Gençler askerde sigaraya alıştırıldı

Habertürk'te yayınlanan Teke Tek programında sigara ve sigara bağımlılığı ele alındı. Programa Sağlık Bilimleri Üniversitesi Prof. Dr. Cevdet Erdöl de konuk oldu.

"SİGARA BAĞIMLIĞI DEVLET ELİYLE YAPILDI"

Prof. Dr. Erdöl, Türkiye'nin sigara bağımlılığı tarihiyle ilgili şunları söyledi: "Bütün Türk gençleri 20 yaşında askere giderler, eskiden de askerlik süresi daha uzundu. 1934 yılında askerin kuvvetli beslenmesi için bir kanun çıkıyor. O kanunda "tütün içenlere 10 grama kadar tütün verilir" diyor. 1954'te bir kanun daha çıkıyor ve diyor ki "içsin içmesin bütün askerlere günde 10 gram (10 adet sigara) tütün verilir ve başka bir şeyle değiştirilemez." diyor. İçersen içtin, içmezsen memleketine yolla, arkadaşını, aileni zehirle. Bu zehiri biz asker ocağında tanıtmışız. Ülkemizdeki tütün salgının başlangıcı 1934'tür. 1981'e kadar bu kanun yürürlükte kaldı. Kaç nesil zehirlendi. Verilere baktığımız zaman o dönemden sonra akciğer kanseri sayısı dramatik bir şekilde yükselmiştir."

Prof. Dr. Cevdet Erdöl: Türk gençleri askerde sigaraya alıştırıldı VİDEO

