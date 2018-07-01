Prof. Dr. Fuat Sezgin hayatını kaybetti

Aybüke SENGİR / [email protected]

“Alimin ölümü, alemin ölümüdür” der ya hani eskiler, tam da öyle bir alimdi Fuat Sezgin. Ömrünü İslam bilimler tarihine adayan, ardında kütüphaneler dolusu kitaplar bırakarak gitti. Hayatta görebileceğiniz en çalışkan, en birikimli insandı kendisi. Sezgin; Süryanice, İbranice, Latince, Arapça ve Almanca da dahil 27 dili çok iyi derecede biliyordu. Sosyal medyada günün 13-14 saatini boşa harcayan zamane gençliğin, Fuat Sezgin'den alacağı çok ders var. İşte size Sezgin'in örnek yaşamı...

Dünyaca tanınmış bilim tarihçilerinden Prof. Dr. Fuat Sezgin, 24 Ocak 1924 Bitlis doğumlu. Sezgin Hoca’nın bilimler tarihçisi olmasında en büyük rolü, Alman Hocası Hellmut Ritter’dı. Hocası Ritter, bilimlerin temelinin ‘İslam Bilimleri’ne dayandığını söylerdi. Yabancı bir hocanın bu tespiti onu bu ilim dalına yöneltti.

‘’KAÇ SAAT ÇALIŞIYORSUN?’’

Fuat Sezgin’in ilmi çalışmalarına yön veren Ritter, bir gün ona ‘’Kaç saat çalışıyorsun?’’ diye sordu. Sezgin de ‘’Günde 13-14 saat çalışıyorum’’ diye cevap vermişti. “Neee! Sezgin bu tempoyla bilim adamı olamazsın. Eğer bilim adamı olmak istiyorsan bunu çok daha artırmalısın” dedi.

GÜNDE 17 SAAT ÇALIŞMAYA BAŞLADI

Hocası günde 24 saat çalışırdı. Eğer günler uzun olsaydı, daha çok çalışacaktı. Fuat Sezgin de bu konuşmadan sonra çalışmalarına, 17 saate çıkardı. Bu durum 70 yaşına girinceye kadar devam etti. Yetmiş yaşından sonra, çalışmalarını bir iki saat azalttı. Son zamanlarında günde 13-14 saat çalışmaya gayret ediyordu.

İslam bilim tarihine ilgisi, her geçen gün derinleşen Sezgin, en verimli olduğu zamanda ülkesinden sürgün ediliyor,1960 darbesinden sonra...

BİLİM TARİHİ’NDE DEVRİM YAPTI

Fuat Sezgin Hoca, Almanya’da sürgünde, bu ülkede yapamayacağı büyük bir devrime imza attı; tam 18 cilt İslâm bilim tarihi kitabı yazdı. Fuat Sezgin Hoca’nın genelde İslâm medeniyeti, özelde İslâm ilim tarihi konusundaki Avrupa-merkezci önyargıları yerle bir etmesi, zihinsel bir devrim oldu. Ancak bizim ülkemizde değer görememişti 10 yıl öncesine kadar...

''AMERİKA'YI MÜSLÜMANLARIN KEŞFETTİĞİNİ YAZDIM''

Bu yazısını kabul etmeye başlayanların da olduğunu dile getiren Sezgin, "İslam coğrafyası üzerinde 26 yıl çalıştım ve fikirler geliştirdim. Amerika'yı Kolomb'dan önce Müslümanların keşfettiğini de kitabımda yazdım" diyordu.

Prof. Dr. Sezgin, şöyle devam etti; "Bakın şu kadar söyleyeyim; bu olay coğrafya tarihini bilmeyen insanlar için çok mühim gözüküyor ancak benin içim mühim olan bütün coğrafya, coğrafya ilminin ve bu dünya haritalarının nasıl gelişmiş olmasıdır. Ben 26 sene, aralıksız İslam coğrafyası üzerine çalıştım. Bunu 6 cilt halinde yazdım. Başladığımda ben de Avrupalılar gibi ve bugünkü Müslümanlar gibi elimizde bulunan bütün bu haritaların Avrupalılar tarafında yapıldığını zannediyordum. Dünyaya hakim olan inanç buydu. Bu İslam dünyasında da şimdi hakim olan bir düşünce."





Cumhurbaşkanı Erdoğan da Fuat Sezgin'in tezini savunur, dayanak olarak da onun kitaplarını önerirdi.

"TÜM İLİM DÜNYASINA BAŞSAĞLIĞI DİYORUM"

Prof. Dr. Sezgin'in büyük bir ilim insanı olduğunu vurgulayan Erdoğan, "İslam bilim tarihi alanında yaptığı çalışmalarla medeniyetimizin ve tarihimizin uyanışına öncülük eden Prof. Dr. Fuat Sezgin hocamıza Allah'tan rahmet, milletimize, yakınlarına ve tüm ilim dünyasına başsağlığı diliyorum." mesajını yayınladı.

İSMİ ÖLÜMSÜZLEŞMELİ

Eserleri, onlarca yıl önce Arapçaya, İngilizceye, dünyanın belli başlı dillerine çevrilmişti ama Türkçeye henüz çevrilmiş değil. O yüzden şöyle demekten kendini alıkoyamamıştı Sezgin Hoca: “İslâm medeniyetinin büyüklüğünü, kendi insanımıza anlatmak, Batılılara anlatmaktan çok daha zor.”