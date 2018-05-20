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Prof. Dr. Görür: Marmara'da 7.2'den büyük deprem olabilir

Fransızlarla birlikte Batı Marmara'da araştırmalar yapan Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, muhtemel Marmara depremi hakkında konuştu.

Haber Merkezi | 20.05.2018 - 10:36..
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Prof. Dr. Görür: Marmara'da 7.2'den büyük deprem olabilir

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CNN Türk canlı yayınında Hakan Çelik'in konuğu Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür oldu. Görür, olası Marmara depremi hakkında önemli iddialarda bulundu.

FRANSIZLARLA YAPILAN ARAŞTIRMA SORULDU

Hakan Çelik, Görür'ün Fransızlarla birlikte Batı Marmara'da birlikte yaptığı araştırmaları sordu.

"OLAĞAN DIŞI GAZ ÇIKIŞI VAR"

Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, "Evet, Fransız araştırmacılarla, gemileriyle bizim yaptığımız araştırmalar vardı. Batı Marmara'da doğalgaz çıkışlarını incelemiştik. Marmara Ereğlisi'nin güneyinden Tekirdağ'a kadar olan kısımda olağan dışı gaz çıkışı var. Birikip orada kalması gereken gaz orada açığa çıkıyor.

Prof. Dr. Görür: Marmara'da 7.2'den büyük deprem olabilir ViDEO

"3'TEN DAHA KÜÇÜK DEPREMLER BİLE YOK"

Orada hem petrol hem doğalgaz ürettiğimiz yerler var. Onu o zaman tespit edip incelemiştik. Bu sene yapılan yayında bulunan netice şu: Orta Marmara çukurluğuyla Adalar arasında kalan fay kesimi kilitlenmiş vaziyette. Burada herhangi bir hareket alamadık. 3'ten daha küçük depremler bile yok denecek kadar az. Bunun anlamı burada aniden büyük bir deprem olabilir. Burada fay kilitlenmiş. Daha önce kırılırsa en az 7.2 büyüklüğünde deprem olur demiştik.

"7.2'DEN BÜYÜK OLABİLİR"

Batı taraflarında ise fay hareket ediyor. Çok yavaş hareket ettiği için enerji boşalımı var. Buradaki depremselliğe neden olan fayın tektonik hareketi değil. Bunun anlamı şu: Neredeyse Adalar'dan Tekirdağ'a kadar olan bölgeyi kapsıyor. Biz 7.2 diyorduk ama daha büyük bir deprem bile olabilir." yanıtını verdi.

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