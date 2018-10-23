Prof. Dr. İlber Ortaylı öğrencilerle buluştu

Türkiye'de tarihçi denilince akla ilk isimlerden olan Prof. Dr. İlber Ortaylı, öğrencilere yaptığı konuşmada, kendilerini geliştirmeleri için çok kitap okumalarını ve müzeleri gezmeleri gerektiğini ifade etti.

ÖĞRENMEK İÇİN GAYRET EDİN TAVSİYESİ

Tarihçi İlber Ortaylı, üniversite kazanmanın dışında öğrencilerin, bir şeyler öğrenmek için gayret göstermeleri gerektiğini söyledi.





"KİTAP OKUYUN, MÜZE GEZİN"

Ünlü tarihçi öğrencilere bol kitap okunması ve müzik dinlenmesi gerektiğini, resim sergileri ve tarihi eserler hakkında bilgi sahibi olmaları konusunda önerilerde bulundu.







