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Prof. Dr. Kurşun, Şerif Hüseyin'in ihanetini anlattı

Prof. Dr. Zekeriya Kurşun, Osmanlı'ya isyan eden Şerif Hüseyin'in, isyanı desteklemeyen Şeyh Hüseyin'i İngilizlerin oyunuyla öldürdüğünü anlattı.

Haber Merkezi | 14.03.2018 - 00:32..
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Prof. Dr. Kurşun, Şerif Hüseyin'in ihanetini anlattı

Habertürk TV'deki Öteki Gündem programının konuğu Prof. Dr. Zekeriya Kurşun, Şerif Hüseyin'in İngilizlerle olan işbirliğini ve Şeyh Hüseyin'i öldürdüğü dönemi anlattı.

"İSYANA 10 BİN CİVARI ASKER KATILDI"

Cansu Canan'ın "Arap nüfusun ne kadarı bu isyana destek oldu?" sorusuna Kurşun, "İsyanın etkili olduğu yer, Cidde, Taif, Mekke ve Medine etrafı. İsyanda askeri hareketa katılan 10 bin kişi civarı oluyor. İsyanı destekleyen daha çoktur ancak askeri harekata katılım 10 binler civarında." şeklinde konuştu.

Zekeriya Kurşun: Şeyh Hüseyin Mübeyrik isyan etmediği için öldürüldü VİDEO

"İSYAN ETMEYİNCE İNGİLİZLER DEVREYE GİRDİ"

Kurşun, "Mesela Cidde yakınlarında Rabi diye bir kent var. Ve burada çok önemli bir şeyh vard. Şeyh Hüseyin Mübeyrik. Mübeyrik2e habe gönderir, haber urbanını önemli bir bölümü yanındadır. Mübeyrik isyanı kabul etmeyen birisi. Mübayrik onun isyan niyetine aşırı tepki gösterir. Daha sonra İngilizler devreye girer. Rabi kenti kuşatılınca kentten çıkması beklenir. Buna rağmen isyan etmeyince Mekke'ye gitmesi ve canına bir zarar gelmeyeceği belirtilir. Verilen sözlere rağmen Mübeyrik ırkdaşı Şerif Hüseyin tarafından öldürülür."

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