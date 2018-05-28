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Prof. Dr. Semavi Eyice vefat etti

2011'de sanat tarihi dalında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görülen Prof. Dr. Eyice vefat etti.

AA | 28.05.2018 - 22:31..
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Eyice, tedavi gördüğü Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde organ yetmezliği dolayısıyla yaşamını yitirdi.

2011 yılında sanat tarihi dalında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görülen Eyice, ayrıca Türkiye Bilimler Akademisi Bilim Ödülü'nün sahibi olmuştu.

İstanbul, Osmanlı ve Bizans tarihi uzmanı olan Eyice'nin 400'ü aşkın bilimsel makalesi ve çok sayıda kitabı bulunuyor.

Prof. Dr. Semavi Eyice vefat etti

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TAZİYE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Prof. Dr. Semavi Eyice'nin birbirinden kıymetli eserlerinin, Türk kültür ve bilim hayatında ufuklarını açmaya ve yeni kuşaklara yol göstermeye devam edeceğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Prof. Dr. Eyice'nin vefatı dolayısıyla yayımladığı mesajında, sanat tarihi alanında Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli isimlerden olan Prof. Dr. Eyice'nin vefatını büyük bir teessürle öğrendiğini belirtti.

Eyice'nin 96 yıllık ömründe, Bizans ve Osmanlı sanat tarihi başta olmak üzere, Türkiye'nin kadim mirasının anlaşılmasına ışık tutacak pek çok araştırmaya, çeviriye, makaleye ve kitaba imza attığını aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:

"Şüphesiz hocalar, vefat etseler dahi yazdıkları eserleriyle ve yetiştirdikleri öğrencileriyle gönüllerde daima yaşarlar. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi de olan Prof. Dr. Semavi Eyice Hocamız da birbirinden kıymetli eserleri, Türk kültür ve bilim hayatında ufkumuzu açmaya ve yeni kuşaklara yol göstermeye devam edecektir. Kıymetli Hocamıza Allah’tan rahmet, yakınlarına, sevenlerine ve akademi dünyasına başsağlığı diliyorum."

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