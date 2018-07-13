Prof. Dr. Sırma: Gençler kitap okumuyor

İslam tarihçisi, fikir adamı ve yazar Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma, günümüz gençlerinin kitap okumamasından yakındı. Kitap okunmadığı için de üniversitelerde bile öğrencilerin Türkiye'yi yanlış yazdığını ifade etti.

"ZAMANIMIZ GENÇLERİ TÜRKÇE BİLMİYOR"

Cağaloğlu'ndaki Yeni Dünya Vakfı'nda düzenlenen Babıali Enderun Sohbetleri'ne konuk olan Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sırma, hatıralarını ve güncel meselelere ilişkin görüşlerini anlattı.

Kitap okumanın Türkçe'nin iyi kullanılması için önemine dikkati çeken Sırma, şunları kaydetti:

"Zamanımızda gençler Türkçe bilmiyor. Üniversitede yazılı yapıyoruz Türkçeyi yanlış yazıyorlar. Neden, çünkü bizim gençler kitap okumuyor, kitap okumadıkları için de güzel Türkçe konuşamıyor ve yazamıyorlar. Özellikle güzel bir Türkçe öğrenmek için çok kitap okudum. Boğaziçi'nde Tarih kitabının yazarı Samiha Ayverdi'nin çok güzel Türkçesi var, Allah rahmet eylesin Necip Fazıl'ın çok güzel dili var ve okuyunca ezberlemek lazım."