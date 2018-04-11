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Prof Köni canlı yayında Suriye'de kaos istedi

ABD Başkanı Donald Trump'ın Twitter üzerinden Rusya'ya savaş tehtidinde bulunması Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Köni tarafından ilginç bir şekilde yorumlandı.

Haber Merkezi | 11.04.2018 - 15:11..
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ABD ile Rusya arasında Suriye gerginliği yaşanıyor. ABD'nin 5 ve 6'ıncı filolarını bir harekat amacıyla Akdeniz'e göndermesinin hemen ardından ABD Başkanı Donald Trump Rusya'yı tehdit etti. Tehdidi değerlendiren Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Köni açık açık kaos istedi.

Hasan Köni: Savaş çıkarsa yaşarız - VİDEO

"SAVAŞ ÇIKSA YAŞARIZ"

Prof. Dr. Hasan Köni konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede ABD'nin Rusya'ya karşı bir savaş ilan edemeyeceğini, bu ilanın bir blöf olduğunu belirtti. Cümlesinin sonunda skandal bir açıklamaya imza atan Köni, "Savaş olursa acaip programlar yaparsınız. Yaşarız yani." dedi.

Açıklama sırasında deneyimli spiker Didem Güler de şaşkınlık geçirirken Köni'nin sözleri sosyal medyada da tartışma konusu oldu.

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