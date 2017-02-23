Prof. Türkkaya Sabah gazetesi muhabirine kafa attı

Uluslararası Ana Dili Günü nedeniyle Bangladeş Büyükelçiliği'nin düzenlediği toplantıda Prof. Dr. Türkkaya Ataöv, Sabah gazetesi muhabirine sözlü ve fiziki saldırıda bulundu.

Sabah muhabirine kafa atan Prof. Dr. Ataöv, özür dahi dilemeden toplantıyı terk etti. Ataöv'ün bu küstah tavrı tepkiyle karşılandı..

MUHABİR YAŞADIKLARINI ANLATTI

Sabah muhabiri Selva Ünal yaşadığı olayı şöyle anlattı:

"Resepsiyonda Bangladeş Büyükelçisi'nin asistanı Meltem Hanım kendisi ile görüşmemi söyledi. Ben de ayrılmadan önce Meltem Hanım'ın yanına gittim. Meltem Hanım, iki beyefendi ile sohbet ediyordu. Beyefendilerden birinin Prof. Dr. Türkkaya Ataöv olduğunu öğrendim.

SABAH GAZETESİ MUHABİRİ OLDUĞU SÖYLENDİ

Meltem Hanım beni Prof. Dr. Ataöv'le tanıştırdı. Ataöv, bunun üzerine Meltem Hanım'a 'Bu çocuk senin asistanın mı?' diye sordu.

Meltem Hanım da 'Hayır, Sabah Gazetesi'nde muhabir' diye karşılık verdi.

HAKARET ETMEYE BAŞLADI

Ataöv, duymadığı için ben de tekrarladım, 'Merhaba ben Selva Ünal, Sabah gazetesinden' diyerek el sıkıştım. Bunun üzerine Ataöv, sinirli bir şekilde el kol hareketleriyle, 'Öyle bir gazete yok! Bedava dağıtılan gazete, gazete değildir' diye hakaret etti.

Ben de sözlerine cevaben, 'Öyle bir gazete var ve bedava değil, insanlar kendi istekleriyle para verip alıyorlar. Bize inanıyorlar, güveniyorlar' karşılığını verdim.

"SANA BİR ŞEY DİYECEĞİM DİYEREK YAKLAŞIP KAFA ATTI"

Bana 'Akılsız' gibi aşağılayıcı tabirlerle hakaret eden Ataöv, daha sonra 'Sana bir şey diyeceğim' diyerek yanıma yaklaştı ve ani bir hareketle kafamın sol tarafına kafasıyla sert bir şekilde vurdu. Canım çok acıdı.

"BELKİ AKLIN BAŞINA GELİR" DEDİ

Böyle bir durumla ilk kez karşılaştığım için şoka girdim ve ancak 'Ne yapıyorsunuz?' diye sorabildim. Ataöv de alaycı bir tavırla 'Belki aklın başına gelir' dedikten sonra hızlı bir şekilde toplantıyı terk etti."

NORMAL DAVRANIŞ TÜRÜ DEĞİL

Toplantıda bulunanlar, Ataöv'ün davranışına tepki gösterdi. Konuklar, "Kendini aydın olarak gören bir kişinin, karşısındaki bir insana böyle taciz ve hakarette bulunması normal bir kişinin yapabileceği davranış türü değil. Biz utandık ama kendisi utanmış mıdır, çok merak ediyoruz" ifadelerini kullandı..