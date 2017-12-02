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Profesör Uğur Demiray evinde ölü bulundu

Eskişehir Anadolu Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Uğur Demiray, evinde ölü olarak bulundu.

İHA | 02.12.2017 - 00:57..
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İddialara göre Demiray, Ertuğrulgazi Mahallesi Bayındırlık Sokak’ta bulunan evinde tek başına yaşıyordu. Akşam saatlerinde ziyaretine gelen arkadaşları, Demiray’a ulaşamayınca durumu polis ekiplerine bildirdi.

Profesör Uğur Demiray evinde ölü bulundu

Bunun üzerine çilingir yardımıyla girilen ikamette, Demiray’ın cansız bedeni ile karşılaşıldı. Olay Yeri İnceleme ekipleri evde incelemelerini sürdürürken, Demiray’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan Prof. Dr. Uğur Demiray’ın meslektaşları ve öğrencileri sosyal medyadan yayınladıkları mesajlarla üzüntülerini dile getirdiler.

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