Progeria nedir

Hutchinson-Gilford olarak da bilinen Progeria, 46 kromozomla birlikte ortaya çıkıyor. Telomer zincirin kısalığından kaynaklanan hastalık 8 milyonda bir görülüyor.

Progeria hastalığında, çocuğun ana rahmindeki ilk anından itibaren hücrelerde yaşlanma belirtileri başlıyor. 6. ay itibariyle çocukta normal olmayan bazı bulgular görülmeye başlıyor.

ORTALAMA ÖMÜR 13 YIL

Çene yapısının küçük olması, kellik, belirgin damarlar, güçsüz düşme, kalp ve damar hastalıkları gibi belirtilerle kendini gösteren bu hastalığa yakalanan kişiler ortalama 13 yıl yaşayabiliyor. 1 yılda 10 yaş kadar yaşlanılan hastalığı geçiren bugüne kadar bilinen en yaşlı hastanın yaşı ise 45.

YAŞLANMA SADECE BEDENSEL GERÇEKLEŞİYOR

Hastalığın nedeni henüz tam olarak bilinmiyor. Yaşlanma beyinde değil bedensel olarak gerçekleşiyor. 5 yaşında olan bir çocuk 50 yaş civarında bir görünüme sahipken sesi ve beyim yaşı 5 yaşına ait olarak kalıyor.