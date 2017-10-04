Programı yayından kalkan Hande Ataizi'nin morali bozuk

Hande Atazi’nin sunuculuğunu yaptığı ‘Sen İste Yeter’, FOX TV’de 31 Temmuz’da başlamış, iki gün önce yayından kaldırılmıştı. Önceki gün Nişantaşı’nda dolaşan Hande Ataizi moralsizdi. Konuya dair sorulara sinirlendi ve yanıt vermedi.

SÜPER MİNİSİYLE PROGRAM YAPMIŞTI

Programı reytinglere yenik düşen Ataizi'nin son dönemde dekolte kıyafetler tercih etmesi dikkat çekmişti. Giydiği süper minisiyle de konuşulan Ataizi için, 'Etekler, dekolteler de programı kurtaramadı' gibi yorumlar yapılmıştı.

"DAHA NİCE GÜZEL PROJELERE"

Programın sona erdiğini Hande Ataizi Instagram hesabından "Daha nice güzel projelere. Birkaç kişiyi gülümsetebildiysek ne mutlu bize." sözleriyle duyurmuştu.