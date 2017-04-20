Protestocuların sponsoru: George Soros

Türkiye'nin 16 Nisan'da aldığı 'evet' kararını hazmedemeyenler sokaklara döküldü.

Sokakları savaş alanlarına çevirmek isteyen protestocular, milletin kararına gölge düşürmeye çalışıyor.

Türkiye'de düzenlenen sokak eylemleri; akıllara Amerika'da düzenlenen eylemleri getirdi.

TRUMP PROTESTOLARI

Hillary Clinton karşısında girdği seçimden zaferle ayrılan Donald Trump, koltuğa oturduğu ilk günden itibaren protesto edildi.

KİŞİ BAŞI 2 BİN 500 DOLAR

Washington Times'ın haberine göre, Demand Protest adlı şirketin onlarca kentte Trump karşı protestolara katılanlara 2500 dolara kadar ödeme yaptığı belirlendi.

SPONSORLARI GEORGE SOROS

Daha önce protestolardan bazılarının Demokrat başkan adayı Hillary Clinton'a sempatisini gizlemeyen yatırımcı George Soros'un sponsorluğunu yaptığı gruplar tarafından organize edildiği belirtilmişti. Gezi olaylarına da destek veren Soros, Trump kazanınca 1 milyar dolar kaybetti.