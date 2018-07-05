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Protez bacaklı fil ve insanın dostluğu

Sri Lanka'da yetim kalan 3 ayaklı fil için hayat oldukça zordu. Ta ki bir insan ona elini uzatana kadar.

Haber Merkezi | 05.07.2018 - 14:26..
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Sri Lanka'da bir film merkezinde yaşayan Namal isimli fil şu an 4 yaşında. Ancak çok küçük yaşta avcıların saldırısı sonucu bir bacağını ve ailesini kaybetti. Namal, fil bakım merkezinde tedavi edilse de bacağı kurtarılamadı.

Protez bacaklı fil ve insanın dostluğu

PROTEZ BACAKLA HAYATA BAĞLANAN YAVRU FİL

Namal'a özel ilgi gösteren bakıcılarından biri ona protez ayak yaparak hayata tutunmasını kolaylaştırdı. Artık o da kendi ayağı gibi olmasa da 4 ayak üstündeydi. İnsan dostuyla iyi vakit geçiren Namal'ın mutluluğu görülmeye değer.

Protez bacaklı filin mutluluğu VİDEO

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