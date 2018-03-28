Afyonkarahisar'ın Kızılören ilçesinde yaşayan 49 yaşındaki Salih Topak, 19 yıl önce geçirdiği bir kaza sonucu sağlık sorunlarıyla baş başa kaldı. Önce sol sonra sağ bacağı diz altından kesildi. Topak, doktorunun yönlendirmesiyle geçen yıl Nisan ayında diz altı protez ve karbon ayak yaptırmak üzere Ankara'daki özel bir protez merkezine başvurdu.

Protez parasıyla borçlarını ödedi protezden icralık oldu

"SGK BANA, BEN SİZE" İMZASI

Salih Topak'ın protez ücreti SGK tarafından Topak'a ödenecek, Topak da protez merkezine verecekti. SGK verdikten sonra ödemek koşuluyla imza karşılığı teslim aldığı protezlerin fiyatı 20 bin 600 lira olarak fatura edildi.

İADE EDEMEDİ, PARASINI DA ÖDEMEDİ

Bu arada SGK'nın protez için verdiği 18 bin 540 lira ile başka borçlarını kapatan Salih Topak, protezi kullanamadığını ve iade etmek istediğini ancak firmanın kabul etmediğini söyledi.

Ödeme alamayan protez merkezinden Topak hakkında icra takibi başlattı. Salih Topak'a ihtarname masrafıyla birlikte 20 bin 699 lira 65 kuruşluk ilamsız takipte ödeme emri gönderildi.

"GERİ VEREYİM DEDİM, KABUL ETMEDİLER"

Isparta SDÜ Hastanesi'ne tedavi için gelen Salih Topak, "19 senedir sağlıkla mücadele ediyorum. Hiçbir zaman hayata küsmedim. İnsanlarla iç içe oldum. Kendimi özürlü gibi düşünmedim. Protezci beni icraya verdi. Protez parasını ödemediğim için köye gelecekmiş. Çalmadım, çırpmadım. Protezi de kullanmadım. Yaptırdım, devlet bana o hakkı vermiş ama ben kullanmadığım için protezciye söyledim. 'Geri vereyim' dedim. Kabul etmediler. Ben de parasını ödemedim. Ödemediğim için beni icraya vermiş." dedi.

"ÇOK MU ŞEY YAPMIŞIZ"

Protezi yapan firmanın icra takibiyle ilgili kendisini aradığını kaydeden Salih Topak, "İcrayla ilgili emniyete yazı gelmiş. Bir otomobilim var. Emniyet gördüğü yerde bağlayacakmış. 18 bin 540 lira protez için devletten para aldım. Arayan kişi parayı alamadığı için bana hakaret etti. 'Elinizden geleni ardınıza koymayın' dedim. Ben ona 'protezleri alın para devlete kalsın' dedim. 'Kullanmadığım protezin parasını vermem' dedim. Protez parasını vermedim. Protezler evde duruyor. Borçlarım vardı. Eşim kanser hastası, 3 çocuğum okuyor. Hayatla mücadele ediyorum. Çok mu şey yapmışız? 'İcra' diyor. Ben ondan da korkmuyorum. İcra işlemlerini başlattılar. Devletin bana vermiş olduğu hakkı kullandım. Çocuklarıma da sesleniyorum, korkmasınlar, yürekli olsunlar. Özürlü insanlara da diyorum. Yılmasınlar, hayatla barışık olsunlar." diye konuştu.

19 YILDIR SAĞLIK SORUNLARIYLA BOĞUŞUYOR

Kızılören'de oturan, evli 3 çocuk babası Salih Topak, 1999 yılında Eskişehir'de muavin olarak çalıştığı yolcu otobüsünün altında kalıp felç oldu. Ankara'da 107 gün tedavi gören Salih Topak, koltuk değneği kullanmaya başladı. Egzersizle koltuk değneklerinden kurtulan Salih Topak, 2013 yılında bacağındaki damar daralması nedeniyle tedaviye alındı.

Sol bacağı diz altından kesilen Topak'a protez takıldı. 2016 Ekim ayında Salih Topak'ın sağ ayağında da yara oluştu. Yara büyüyünce Salih Topak, Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi'ne (SDÜ) tedavi için gitti. Burada 80 günlük tedavi sonrası Salih Topak'ın sağ bacağı da aynı rahatsızlıktan diz altından kesildi.