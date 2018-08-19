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Prusias ad Hypium Antik Kenti'nde kazı çalışmaları

Düzce'de bulunan ve Batı Karadeniz'in Efes'i' olarak adlandırılan Prusias ad Hypium Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarıyla bölgenin tarihi gün yüzüne çıkarılıyor.

AA | 19.08.2018 - 10:24..
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Düzce'de antik tiyatro, surlar, su kemerleri ve Roma köprüsü gibi yapıların da yer aldığı Konuralp Mahallesi'ndeki Hypium Antik Kenti'nde kazı çalışmaları devam ediyor.

Halk arasında 40 Basamaklar adıyla bilinen, 100 metre uzunluğa ve 74 metre genişliğe sahip antik tiyatronun yarım daire biçimindeki oturma alanı, aslan pençesi figürleriyle süslenmiş basamakları, kemerli geçitleri ve sahnesinin bir bölümü günümüze kadar ulaştı.

Prusias ad Hypium Antik Kenti'nde kazı çalışmaları


MÜZEDE SERGİLENİYOR

Antik kentten çıkarılan eserlerden bazıları, belde girişinde yer alan 3 teşhir salonu, iki depo, laboratuvar ve idari bölümden oluşan müzede sergileniyor.

Müzede, Prusias ad Hypium Antik Kenti'nden çıkarılan buluntulardan oluşan 1789 arkeolojik ve 456 etnografik eserle 3 bin 837 antik para olmak üzere 6 bin 82 eser bulunuyor.

Prusias ad Hypium Antik Kenti'nde kazı çalışmaları

4 SİKKE

Müzenin arkeoloji salonunda, Tunç Çağı ve Doğu Roma dönemine ait eserler, toprak kaplar, kandiller, toprak ve mermer heykelcikler, metal eserler, takılar, cam kaplar ve mezar hediyeleri, kronolojik olarak ziyaretçilerin izlenimine sunuluyor.

Müzede, Grek, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait altın, bronz ve gümüş paralara da yer verilen 4 sikke bölümü bulunuyor.

Prusias ad Hypium Antik Kenti'nde kazı çalışmaları

Prusias ad Hypium Antik Kenti'nde kazı çalışmaları

Prusias ad Hypium Antik Kenti'nde kazı çalışmaları

Prusias ad Hypium Antik Kenti'nde kazı çalışmaları


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