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Psikoloji öğrencilerinden Taksim Meydanı’nda sosyal deney

Üniversite öğrencisi iki genç, Taksim Meydanı'nda madde bağımlısı kılığına girerek insanların tepkilerini gözlemledi.

İHA | 08.02.2018 - 10:25..
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Özel bir üniversitede psikoloji bölümü okuyan Ali Eren Yıldız ve Eren Aytan, insanların madde bağımlısı gençlere verdiği tepkileri görmek amacıyla bir deney gerçekleştirdi.

"KRİZE GİREN MADDE BAĞIMLISI"

Kılık ve kıyafetlerini değiştiren gençler, Taksim Meydanı'na madde bağımlısı gibi giyindi. Gençler ardından meydanda uyuşturucu krizine girmiş gibi yaparak yere düştü. Vatandaşların yardım ettiği görülürken, gençler bir süre bu şekilde rol yapmaya devam etti. Deney kapsamında bazı vatandaşlar gençlere su aldı bazıları da yerden kaldırdı. Bir genç taklit yaparken diğeri de olanı biteni fotoğraf makinesiyle kaydetti.

Psikoloji öğrencilerinden Taksim Meydanı’nda sosyal deney

"VATANDAŞLARDAN DUYARLILIK BEKLİYORUZ"

Psikoloji Bölümü öğrencisi Ali Eren Yıldız, “Biz üniversite öğrencisiyiz. Yurtdışındaki deneylere daha önce baktık. Bu kıyafet deneyini Taksim’e uyarlamak istedik. Taksim’de o kadar çok genç uyuşturucu madde kullanıyor ki, insanlar kıyafetimizden dolayı yere düştüğümüzde, öksürdüğümüzde önce bize tedirgin davrandılar ve yardım etmek istemediler. Ancak toplumumuzda hala yardımseverlik duygusu var. Bize su getirenler, iyi misin? Hastaneye gidelim mi? diye soranlar oldu. Yani yurtdışına göre Türk insanının içindeki duyguları bu sosyal deneyle ortaya çıkartmış olduk. Bu deneyi yaptığımız için çok mutluyum. Diğer ilçelerde de yapmaya devam edeceğiz. Vatandaşlar hala duyarlı ve daha da duyarlı olmalarını istiyoruz. İnsanlar gençlere yardım etmeli ve onları hayata kazandırabilmelidir.” dedi.

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