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Psikolojik tedavi gören hasta 8. kattan atladı

Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi psikiyatri servisinde yatan 29 yaşındaki Semih Araç, hastanenin 8. katından atlayarak intihar etti.

DHA | 20.03.2018 - 02:11..
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Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi psikiyatri servisinde yatan 29 yaşındaki Semih Araç, kendisine refakat eden babasının odadan çıktığı sırada hastanenin 8. katından atlayarak intihar etti.

Psikolojik tedavi gören hasta 8. kattan atladı


OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Psikolojik sorunları olan Semih Araç, hastanenin psikiyatri servisinde tedavi altına alındı. Semih Araç'ın babası ise yanında refakatçi olarak kaldı.

Semih Araç babasının odadan dışarı çıktığı sırada hastanenin 8'nci katından atlayarak intihar etti.

Olay yerinde yaşamını yitiren Semih Araç'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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