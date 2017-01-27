PTT çalışanı genç kadın iPhone'un açığını buldu

Apple marka iPhone 6s Plus'ı kullanırken bir güvenlik açığının olduğunu fark eden PTT Genel Müdürlüğü memuru Fatma Yılmaz, firmayla yaklaşık 1 yıl süren yazışmalar sonucunda bildirmiş olduğu açığın kabul edilmesi ile iOS 10 yazılım güncellemesiyle sorunun düzeltilmesine katkıda bulundu.

FİRMANIN DÜNYA GENELİNDE YAYINLANAN LİSTESİNDE İLK TÜRK OLDU

Fatma Yılmaz'ın ismi, güvenlik açıklarının yer aldığı firmanın dünya genelinde yayınladıkları listede yer aldı. Bu listede adı yer alan ilk Türk olmasıyla Yılmaz'ın kurumunun ismi de yer aldı. Güvenlik açığının giderilmesinde Türkiye'den adını listeye yazdıran Yılmaz, süreci ve detayları şöyle anlattı:

"iOS 10 İLE SORUN ORTADAN KALKTI"

"iPhone 6s Plus kullanıcısıyım, bir müddet kullandıktan sonra arama ekranında mevcut olmayan bir veriyi gösterdiğini fark ettim. Telefonuma kaydedip, arama yapmadan veya mesaj atmadan sildiğim bir kişiyi sanki telefonda kayıtlıymış gibi arama ekranında gösteriyordu. Bunun sürekli hale gelmesiyle firmanın gerekli birimlerine sorun olduğuna dair mail attım, durum beni rahatsız etti ve bir güvenlik açığı olup olmadığını düşündüm. Firma benden videolu anlatım istedi, bende video çekip gönderdim. Daha sonra yeni bir yazılım yüklediklerini ve sorunun gidip gitmediğini sordular ama durum devam ettiğinden gitmediğini söyledim. Sonra yine bir irtibatta bulunduk, bu süreç bir yıl kadar sürdü ve iOS 10 güncellemesiyle sorun ortadan kalktı. Firmanın dünya genelinde ulaşılabilir bir listesi var, güvenlik açıklarının yamandığı ve bunu belirleyenlerin isimlerinin yazıldığı bir liste, orada kurumumla birlikte adımın geçtiğini gördüm.

"GURUR VERİCİYDİ, BENİ ONURE ETTİ"

Gurur vericiydi, tabiki mutlu oldum ismimi görmekten, kurumumun adının da yazıyor olması beni onure etti ayrıca. İlk Türk kişi olarak kendi adımı listede görmem beni sevindirdi"