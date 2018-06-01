PTT çalışanına saldırı anı kamerada

Eren Bülbül’ün annesi: Benim acımı hiçbir şey dindiremez

Fenerbahçe başkan adayı Ali Koç, yaklaşan seçim öncesi ilginç bir açıklama yaptı. Koç, "Adaylık hayatımda verdiğim en aptalca bir karar olabilir" şeklinde konuştu.

TİM verilerine göre, ihracat mayısta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 12,2 artarak 14 milyar dolara yükseldi.

Türkiye'de 2016-2017 sezonunda, bir önceki sezona göre opera ve bale seyirci sayısı yüzde 3,1 artarak 281 bin 69 oldu.

1 Erdoğan sahurda öğrencilere misafir oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter üzerinden kendisini kaldığı yurda davet eden genç öğrenciyi kırmadı. Erdoğan, sahurunu Ankara'da öğrencilerle birlikte yaptı.

2 Trump Alman Mercedes'e savaş açtı ABD Başkanı Trump, “New York’un 5. Caddesi’nde tek bir Mercedes kalmayıncaya kadar onlarla mücadele edeceğim” dedi.

3 ABD'de Alman oto üreticilerine vergi kâbusu ABD'de ithalata getirilecek vergilendirmeler özellikle ABD'de faaliyet gösteren Alman otomobil firmalarını korkutuyor. Mercedes, BMW ve Volkswagen vergilendirme dedikodularıyla borsada değer kaybetti.

4 ABD vergi kararıyla AB'yi de karşısına aldı Trump ithal çelik ve alüminyuma yönelik gümrük vergileriyle Avrupa Birliği'nin de tepkisini çekti. Vergi, Haziran ayının başından itibaren AB, Kanada ve Meksika'ya da uygulanacak.

5 Dilan Çiçek Deniz estetik merkezinde 5 saat geçirdi Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, önceki gün Levent’teki bir estetik merkezindeydi.

6 Erdoğan: 16 yıl önce terörle mücadele için destek lazımdı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı'nda 4 bin 500 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi. Erdoğan, "Yurt içinde ve dışında en iyi operasyonları yaptık" dedi.