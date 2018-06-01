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PTT çalışanına saldırı anı kamerada

İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde, işlem yaptırmak için PTT şubesine gelen 2 kişi, yavaş hareket ettiği gerekçesiyle görevli memura saldırdı.

İHA | 01.06.2018 - 11:07..
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Sancaktepe’de, geçtiğimiz günlerde işlem yaptırmak için geldikleri PTT şubesindeki görevli memurla konuşmaya başlayan 2 şahıs, iddiaya göre konuşma sırasında "Yavaş hareket ediyorsun." diyerek bağırmaya başladı.

TEKME TOKAT DÖVDÜLER

Çıkan tartışmada sinirlerine hakim olamayan bir kişi bankonun üstünde bulunan kalemi alarak, görevli memura fırlattı. Ardından gişeyi dolanan şahıslar, görevli memura tekme ve tokatlarla saldırdı.

Memur kendini savunmaya çalışırken, şubede bulunan vatandaşlar şahısları sakinleştirmeye çalışsa da başarılı olamadı. Bir süre sonra şahıslar şubeden çıkarak kayıplara karıştı.

PTT çalışanına saldırı anı kamerada VİDEO

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

PTT şubesine gelerek işlem yaptırmak isteyen 2 kişinin saldırısına uğrayan görevli memur, durumu polis ekiplerine bildirirken, yaşanan bu olaydan geriye güvenlik kamerası kayıtları kaldı.

Kaydedilen görüntülerde, şahıslarla memur arasında tartışma çıktığı ve şahsın kalemi fırlatarak bankonun arkasına geçip saldırması ve memuru tekme tokat dövdükleri görülüyor.

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