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PTT ve Vakıf Katılım para transferinde işbirliği yaptı

PTT ile T.C. Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından kurulan Vakıf Katılım, bankacılık alanında kamunun gücünü birleştiriyor.

14.04.2017 - 09:42
  1. Haberler
  2. Ekonomi

ptt

PTT ve Vakıf Katılım para transferi konusunda iş birliğine gitti. PTT ile bankalararası yapılacak çift yönlü TL transferlerinde Vakıf Katılım bankacılık altyapısı kullanılacak.

İş birliğine ilişkin imza töreni, PTT AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü, Dünya Posta Birliği (UPU) İdari Konsey Başkanı Kenan Bozgeyik, Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, PTT Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Canbolat ve Vakıf Katılım Genel Müdür Yardımcısı Ali Güney'in katılımıyla gerçekleştirildi.

ParaPosta ismiyle sunulacak iş birliği kapsamında, PTT ile bankalararası Türk lirası cinsinden yapılacak çift yönlü para transferi işlemleri, Vakıf Katılım'ın bankacılık altyapısı kullanılarak kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilecek.

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