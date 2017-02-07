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PTT'ye 2 bin 500 personel alınacak

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, PTT'ye bu yıl 2 bin 500 kişinin alınacağını duyurdu.

07.02.2017 - 14:44
  1. Haberler
  2. Ekonomi

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "7 Şubat Dünya İnternet Günü ve Güvenli İnternet Merkezi Tanıtım Programı"nın açılışında yaptığı konuşmada, son yüzyılın en önemli olaylarının başında internetin icadının geldiğini belirterek, internetin herkesin vazgeçilmezi, hayatın olmazsa olmazı haline geldiğini söyledi.

İNTERNETİN ÖNEMİ

İnternetin artık hayatın her alanında kullanılan davranış kalıplarını, alışkanlıkları değiştiren, nerede olursa olsun her insanı dünya vatandaşı paydasında yeni bir yaşam tarzı oluşturmaya iten bir sektör olduğunu anlatan Arslan, internetin yeni bir kültürel mekan, gerçeklik, özgürlük alanı ve ekonomik bir pazar olarak ortaya çıkmasının, küresel değerlerin, alışkanlıkların hızlı bir şekilde değişmesini de sağladığını kaydetti.

PTT'ye 2 bin 500 personel alınacak

PTT'YE 2 BİN 500 PERSONEL ALINACAK

Arslan, basın mensuplarının PTT AŞ'ye 2017'de ne kadar eleman alınacağına ilişkin sorusu üzerine, PTT AŞ'ye bu yıl 2 bin 500 personel alınacağını söyledi. Arslan, "Özellikle büro, gişe ve dağıtıcı memurlar olmak üzere İstanbul'da 500 kişinin alım sürecini önümüzdeki hafta başlatıyoruz. Yıl içinde de bu kadroyu 2 bin 500'e tamamlayacağız. Güçlenen PTT'nin daha da büyüyebilmesi adına kadromuzu artıracağız." diye konuştu.

PTT'DEKİ TAŞERON İŞÇİLER

Arslan, PTT AŞ'deki taşeron işçilerin durumuna ilişkin soruya da Türkiye'deki tüm taşeronların kamuda istihdamına ilişkin açıklama yapıldığını dile getirerek, "Hükümet olarak bu çalışmaları son aşamaya getirdik. Maliye Bakanlığımız nihai ayrıntıları çalışıyor. Bu ayrıntılar bittikten sonra bunu açıklayıp gereğini yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

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