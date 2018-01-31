taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
120.038
USD
3,7569
EURO
4,6761
ALTIN
162,25
PETR
68,1200

Katalan lider AB'ye yalvardı: Bizi yalnız bırakmayın

İspanya özerk bölgesi Katalonya'nın bağımsızlık girişimi sonrası Belçika'ya kaçan Katalan lider Carles Puigdemont, Avrupalı demokratlara çağrıda bulundu.

İHA | 31.01.2018 - 12:26..
  1. Haberler
  2. Avrupa

1 Kasım 2017 tarihinde Katalonya bölgesinde gerçekleştirilen referandumla bağımsızlık ilanı yapılması sonrası Madrid Hükümeti’nin şimşeklerini üzerine çektikten sonra soluğu dört bakanıyla birlikte Belçika’da alan Carles Puigdemont, Belçika’ya geldiği günden bu yana Katalonya’nın bağımsızlık mücadelesi için çabalamaya devam ediyor. Belçika’nın ayrılıkçı Yeni Flaman İttifakı NVA ile iyi ilişkiler kuran Carles Puigdemont “Avrupa’nın bütün demokratları, Katalanları yalnız bırakmasın” çağrısında bulundu.

Katalan lider AB'ye yalvardı: Bizi yalnız bırakmayın

"DEMOKRASİ, İSPANYA'DA TEHLİKE ALTINDA"

Yeni Flaman İttifakı NVA’nın Louvain teşkilatı tarafından gerçekleştirilen yıl sonu resepsiyonunda projektörle yansıtılan video görüntüsünde Puigdemont, "Eğer Katalanları yalnız bırakırsanız, demokrasiyi de elden bırakmış olursunuz. Çünkü demokrasi, şu anda İspanya’da tehlike altındadır." ifadelerini kullandı.

Katalan lider AB'ye yalvardı: Bizi yalnız bırakmayın

"BİR İNSAN KÖLE OLURSA, KİMSE ÖZGÜR OLAMAZ"

NVA’nın Louvain teşkilatı tarafından yıl sonu resepsiyonuna katılması beklenen ancak son anda eski bakanı Toni Comin’in yerine vekil olarak tayin eden Puigdemont, geceye çektiği videoyla damga vurdu. Ayrılıkçı Katalan lider, verdiği mesajda, bağımsızlık rızası da dahil, bütün siyasi sorunların siyaset çerçevesinde çözülmesi gerektiğini ve yargıya taşınmasının sorunları çözmeyeceğine inandığını yineledi.

Puigdemont, "Eğer bir insan köle olursa, kimse özgür olamaz" sözüyle mesajını noktaladı.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Acun Ilıcalı'dan kızına 900 bin TL'lik araba

Acun Ilıcalı'dan kızına 900 bin TL'lik araba

90
HDP'li Bedia Özgökçe Ertan'dan Meclis'te küstah sözler

HDP'li Bedia Özgökçe Ertan'dan Meclis'te küstah sözler

253
ABD: Katar ve Körfez ülkeleri arasındaki gerginlik bitmeli

ABD: Katar ve Körfez ülkeleri arasındaki gerginlik bitmeli

61
Nagatomo İstanbul'da

Nagatomo İstanbul'da

36
Trump, Guantanamo'yu kapatmama kararını onayladı

Trump, Guantanamo'yu kapatmama kararını onayladı

19
Ozan Tufan kalıyor

Ozan Tufan kalıyor

70
Tahran’ı fareler sardı

Tahran’ı fareler sardı

44
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM