Katalan lider AB'ye yalvardı: Bizi yalnız bırakmayın

1 Kasım 2017 tarihinde Katalonya bölgesinde gerçekleştirilen referandumla bağımsızlık ilanı yapılması sonrası Madrid Hükümeti’nin şimşeklerini üzerine çektikten sonra soluğu dört bakanıyla birlikte Belçika’da alan Carles Puigdemont, Belçika’ya geldiği günden bu yana Katalonya’nın bağımsızlık mücadelesi için çabalamaya devam ediyor. Belçika’nın ayrılıkçı Yeni Flaman İttifakı NVA ile iyi ilişkiler kuran Carles Puigdemont “Avrupa’nın bütün demokratları, Katalanları yalnız bırakmasın” çağrısında bulundu.

"DEMOKRASİ, İSPANYA'DA TEHLİKE ALTINDA"

Yeni Flaman İttifakı NVA’nın Louvain teşkilatı tarafından gerçekleştirilen yıl sonu resepsiyonunda projektörle yansıtılan video görüntüsünde Puigdemont, "Eğer Katalanları yalnız bırakırsanız, demokrasiyi de elden bırakmış olursunuz. Çünkü demokrasi, şu anda İspanya’da tehlike altındadır." ifadelerini kullandı.

"BİR İNSAN KÖLE OLURSA, KİMSE ÖZGÜR OLAMAZ"

NVA’nın Louvain teşkilatı tarafından yıl sonu resepsiyonuna katılması beklenen ancak son anda eski bakanı Toni Comin’in yerine vekil olarak tayin eden Puigdemont, geceye çektiği videoyla damga vurdu. Ayrılıkçı Katalan lider, verdiği mesajda, bağımsızlık rızası da dahil, bütün siyasi sorunların siyaset çerçevesinde çözülmesi gerektiğini ve yargıya taşınmasının sorunları çözmeyeceğine inandığını yineledi.

Puigdemont, "Eğer bir insan köle olursa, kimse özgür olamaz" sözüyle mesajını noktaladı.