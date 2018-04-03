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Puigdemont Almanya'ya iade ediliyor

Almanya, yakalama kararıyla elinde tuttuğu Katalonya ayrılıkçı lideri Carles Puigdemont'u İspanya'ya iade etme kararı aldı.

Haber Merkezi | 03.04.2018 - 11:37..
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Katalonya'nın ayrılıkçı lideri Puigdemont'un iade edilmesine karar verildi.

Almanya'da savcılık Katalonya Özerk Bölgesi'nin eski başkanı Carles Puigdemont'un İspanya'ya iade edilmesini talep etti.

ALMANYA İADEDEN YANA

Ancak Alman hükümeti, kararı eyalet mahkemesinin vereceğini söylese de AB üyesi İspanya'ya iadeden yana tavır koymuştu.

İspanya Yüksek Mahkemesi'nin 'ayaklanma, devlete itaatsizlik, (referandumla ilgili çalışmalar üzerinden) zimmetine para geçirmekten' yargılanmasına karar verdiği Katalan liderlerden olan Puigdemont, İspanya'ya iade edilirse tutuklanacak ve dava başlayana dek de hapiste tutulacak. Katalan liderler bu suçlamalardan mahkum edilirse 30 yıla kadar hapis cezası alabilecek.

SÜREÇ UZAYABİLİR

Bugün Schleswig-Holstein Eyaleti Başsavcılığı, Katalan liderin İspanya'ya iadesi için tutuklanması talebini Eyalet Yüksek Mahkemesi'ne bildirdi.

Kararı Eyalet Yüksek Mahkemesi verecek. Konunun son derece karmaşık olması, iade sürecinin uzamasına yol açabilir. Eyalet Yüksek Mahkemesi'nin karardan önce İspanyol adli makamlarından belge istemesi gerekebilir.

SINIRDA YAKALANMIŞTI

İspanya'nın, hakkında tutuklama kararı oluşturduğu Katalonya'nın ayrılıkçılık yanlısı lideri Carles Puigdemont Almanya'da tutuklanmıştı. Yakalanma kararının ardından tutuklanan Puigdemont için ispanya yönetimi iade talebinde bulunmuştu. Mahkemeye çıkartılan Puigdemont'un iadesi geçtiğimiz hafta konuşulmuştu.

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