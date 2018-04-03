Puigdemont Almanya'ya iade ediliyor

Ahmet Arslan: Eğer kredi çekseydik 10 milyar lira ödeyecektik

İsrail ile BM arasında yapılan ve binlerce Afrikalı göçmenin İsrail'de kalmasının önünü açan mutabakat, imzalanmasından saatler sonra Başbakan Benyamin Netanyahu tarafından askıya alındı.

Yıllardır sağlık hakkında kulaktan kulağa dolaşan veya “Yemek yedikten hemen sonra yüzmek boğulmaya sebep olur” gibi bilgiler var. Bunlar ne kadar doğru? Bu yazımızın konusu, doğru bildiğimiz sağlık hurafeleri.

1 MSG Genel Kurulunda sanatçılar birbirine girdi MSG 10. Genel Kurulunda seçimlerin oy verenleri tek tek sayarak yapılması, sanatçıları gerdi. Sık sık tartışmalar yaşandı.

2 FETÖ elebaşı Gülen'in Haçlı hayranlığı Kosova'da FETÖ'cü teröristlerin MİT tarafından paketlenip Türkiye'ye getirilmesi örgütün elebaşının gerçek yüzünü de ortaya çıkardı.

3 Veliaht Prens Selman İsrail'i tanımaya hazırlanıyor Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ABD seyahati boyunca yaptığı açıklamalar ve ziyaretleri ile gündemden düşmedi. Veliaht Prens bu sefer de İsrail seviciliği yaptı.

4 Yunan gazeteci ülkesinin Türkiye korkusunu anlattı Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilimi değerlendiren gazeteci Kanellis, bu durumun halkta korkuya neden olduğunu yazdı.

5 Dünyada hangi ülkenin kaç nükleer santrali var Avrupa ülkeleri onlarca nükleer santrale sahip, Türkiye'nin nükleer alanına girmek için ilk somut adımı atması birilerini rahatsız ediyor.

6 Bengü evleniyor Sevgilisi Selim Selimoğlu, Bengü'ye doğum gününde evlilik teklifi etti.