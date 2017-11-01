taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
110.143
USD
3,7905
EURO
4,4172
ALTIN
154,83
PETR
61,1400

Puigdemont: Katalonya'ya döneceğim

İspanya'nın Katalonya Özerk Yönetimi Başkanlığı görevinden aldığı Carles Puigdemont, Belçika'dan sığınma talep etmediğini açıkladı.

01.11.2017 - 02:39
  1. Haberler
  2. Dünya

Brüksel'de basın toplantısı yapan Puigdemont Katalan liderlere getirilen suçlamaların temelsiz olduğunu ve adaletten kaçmadığını söyledi.

Belçika'ya gelerek Katalan sorununu Avrupa Birliği'nin kalbine getirmek istediğini ifade eden Puigdemont, garantiler verilirse Katalonya'ya döneceğini de ekledi.

Puigdemont: Katalonya'ya döneceğim

İSPANYOL AYM'Sİ BAĞIMSIZLIK İLANINI GEÇERSİZ SAYDI

Katalan lider 21 Aralık'ta Katalonya'da seçimlerin düzenlenmesi konusunda "demokratik meydan okumayı kabul ettiğini" belirtti.

Puigdemont'un basın toplantısı yaptığı sırada İspanya'nın Anayasa Mahkemesi Katalonya'nın geçen haftaki bağımsızlık ilanını geçersiz saydı.

Mahkeme sözcüsü ayrıca Katalonya Özerk Yönetim parlamentosu başkanı Carme Forcadell ile diğer Katalan milletvekilleri hakkında "isyan çıkarma" suçlamalarıyla ilgili dava işlemlerinin başladığını da açıkladı.

Puigdemont: Katalonya'ya döneceğim

30 YIL HAPİSLE YARGILANABİLİR

İspanya'da baş savcı görevden alınan Puigdemont ve diğer Katalan liderleri "isyan çıkarmakla" suçlamıştı. Ülkede bu suçtan hüküm giyenler 30 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabiliyor.

Öte yandan İspanya Dışişleri Bakanı Alfonso Dastis, de Belçika'nın Puigdemont'a sığınma hakkı vereceğine inanmadığını söyledi.

Alfonso Dastis, "Bu koşullar altında Puigdemont sığınma hakkı alırsa şaşırtıcı olur" dedi.

Dastis "AB ülkeleri arasında hukukun üstünlüğü prensibine dayalı olarak karşılıklı güven olduğuna inanıyoruz" diye konuştu.

İspanya medyası, görevden alınan Katalan liderin Brüksel'de sığınma davalarına bakan avukat Paul Bekaert ile görüştüğünü yazmıştı.

Puigdemont: Katalonya'ya döneceğim

(Belçikalı avukat Paul Bekaert)

TERÖRİST FEHRİYE ERDAL'IN DA AVUKATI

Paul Bekaert, Özdemir Sabancı suikasti zanlısı Fehriye Erdal'ın da avukatlığını yapıyor.

Bekaert, "İspanya hükümetiyle savaşmaya hazır olduğunu" açıkladı.

Puigdemont: Katalonya'ya döneceğim

(Sabancı suikastı zanlısı Fehriye Erdal)

İlginizi Çekebilir
Barzıkin: Turistler için Türkiye'nin yerini Kenya alacak
Türkiye'de her şey dahil sisteminin kalkması, özellikle Rus turistlerin Kenya'ya yöneleceği yönünde yorumlandı.
ABD'de kıyafet değiştirip kaçan mahkum sınırda yakalandı
ABD'de kıyafetlerini değiştirip cezaevinden kaçan mahkum Todd Wayne Boyes, Meksika'ya kaçarken yakalandı.
Berlusconi hakkında mafya soruşturması
Eski İtalya Başbakanı hakkında, 1993'te 10 kişinin ölümüne yol açan mafya saldırılarıyla bağlantılı olduğu iddiasıyla soruşturma açıldı.
New York saldırganının yakalandığı anlar
ABD'nin New York kentinde 8 kişinin öldüğü terör saldırısının zanlısının yakalandığı anların görüntüsü paylaşıldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Şenol Güneş Lige de aynı ciddiyetle çıkıyoruz

Şenol Güneş Lige de aynı ciddiyetle çıkıyoruz

8
RTÜK'ten Hande Ataizi'nin evlilik programına rekor ceza

RTÜK'ten Hande Ataizi'nin evlilik programına rekor ceza

9
New York saldırganının yakalandığı anlar

New York saldırganının yakalandığı anlar

5
Şampiyonlar Ligi'nde günün sonuçları

Şampiyonlar Ligi'nde günün sonuçları

4
Tekirdağ'da kışlada kavga: 7 asker yaralı

Tekirdağ'da kışlada kavga: 7 asker yaralı

14
Barzıkin: Turistler için Türkiye'nin yerini Kenya alacak

Barzıkin: Turistler için Türkiye'nin yerini Kenya alacak

0
7 kişiyi daha öldüren İsrail'e Almanya'da protesto

7 kişiyi daha öldüren İsrail'e Almanya'da protesto

5
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM