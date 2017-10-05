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Puigdemont: Şiddet Türkiye'de olsa tepki gösterirdiniz

Katalonya Özerk Yönetim Hükümetinin Başkanı Carles Puigdemont, AB'yi İspanya polisinin uyguladığı şiddete tepkisiz kalmakla suçladı.

05.10.2017 - 01:32
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Puigdemont: Şiddet Türkiye'de olsa tepki gösterirdiniz

Bağımsızlık referandumunun ardından İspanya polisinin Katalonya halkına uyguladığı şiddeti arttırdığını ve AB'nin tepkisiz kaldığını belirten Katalonya Özerk Yönetim Hükümetinin Başkanı Carles Puigdemont, "Bizi hayal kırıklığına uğrattınız" ifadelerini kullandı.

Katalonya krizini Alman Bild gazetesine değerlendiren Puigdemont, tutuklanmasının mümkün olabileceğini ancak bundan korkmadığını söyledi.

Puigdemont: Şiddet Türkiye'de olsa tepki gösterirdiniz

"TÜRKİYE'DE OLSA AB TEPKİ GÖSTERİRDİ"

"Beni hayal kırıklığına uğratan şey, neden AB'de polisin tutumu sert bir şekilde eleştirilmiyor? Avrupa halkının temel özgürlük hakları ihlal edildi. Ancak AB'den bir şey gelmiyor. Aynısı Türkiye, Polonya veya Macaristan'da olsa buna karşı öfke oldukça büyük olur."

Puigdemont: Şiddet Türkiye'de olsa tepki gösterirdiniz

ONURLU MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK

Halkına güvendiğini ve çatışmadan uzak kalmak istediklerini belirten Puigdemont, "Onurumuzla güçlü kalmaya devam edeceğiz ve gerçekleştirmek istediği rüyasının sonunu getiren bir halk olma kapasitesine sahip olduğumuzu göstereceğiz. Eğer barışçıl bir süreçle devam eder ve birlik içinde kalırsak kendimizi güçlü hissederiz. Bu davranışımızdan dolayı dünyadan hayranlık almaktayız." dedi.

Puigdemont: Şiddet Türkiye'de olsa tepki gösterirdiniz

ŞİDDET OY KULLANMA GÜNÜYLE ARTTI

İspanya İçişleri Bakanlığının talimatıyla Katalonya'daki referandum için Barselona'ya 10 bin kadar takviye ulusal polis ve jandarma gönderilmişti.

Katalan polisinin yardım istediği gerekçesiyle İspanyol güvenlik güçlerinin referandum günü bazı oy kullanma merkezlerine yaptığı müdahalede 800'den fazla kişi yaralanmıştı.

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