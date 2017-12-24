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Puigdemont'tan İspanya'ya: Ülkeme dönmeme izin verin

Seçim kampanyasını Belçika’dan yürüten ayrılıkçı Katalan lider Carles Puigdemont Madrid hükümetine diyalog çağrısı yaptı.

DHA | 24.12.2017 - 02:48..
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Puigdemont, görüşmelerin kendisinin bulunduğu Brüksel’de veya başka bir AB ülkesinde olabileceğini söyledi.

Puigdemont, 21 Aralık'tki erken seçim zaferinin ardından yaptığı açıklamada, İspanya devletinin Katalonya seçimlerinde yenildiğini duyurmuş, “Katalonya bağımsız bir ülke olmak istiyor. Bu Katalan halkının talebirid. Bence (İspanya Başbakanı) Mariano Rajoy’un planı işe yaramıyor o yüzden bu krizi atlatmak için yeni bir yol bulmalıyız” demişti.

Puigdemont'tan İspanya'ya: Ülkeme dönmeme izin verin

BAĞIMSIZLIK PARTİSİ YİNE KAZANDI

Özerk Katalonya Bölgesi’nde yüzde 99.9 gibi rekor bir katılım oranıyla gerçekleşen 21 Aralık parlamento seçimlerinde, ayrılıkçı Katalan lider Carles Puigdemont’un partisi ve ayrılıkçı koalisyon seçimin kazananı oldu.

Resmi olmayan sonuçlara göre Katalan lider Carles Puigdemont'un bağımsızlık yanlısı Katalan Avrupa Demokratik Partisi (PDeCAT) ile Katalonya Demokratik Uyuşma'nın (CDC) oluşturduğu 'Katalonya İçin Birlikte' (Junts per Catalunya) koalisyonu ve Halk Birliği Adaylığı Partisi (CUP) Katalonya parlamentosunda 70 koltuk sahibi oldu. Parlamento 135 koltuktan oluşuyor ve çoğunluğun sağlanması için 68 koltuk yeterli görülüyor.

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