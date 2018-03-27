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Puigdemont’un tutukluluk süresi uzatıldı

Almanya'da Pazar günü gözaltına alınan eski Katalonya Özerk Bölgesi Başkanı Carles Puigdemont, mahkeme karşısına çıktı.

İHA | 27.03.2018 - 05:58..
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Mahkeme, Katalan liderin iadesi konusunda karar alınana kadar ülke dışına kaçma ihtimalini göz önüne alarak gözaltında tutulmasına karar verdi.

Puigdemont’un tutukluluk süresi uzatıldı

İADE SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Neumünster Mahkemesi’nde basına kapalı olarak görülen duruşma sonrası basın mensuplarına bilgi veren Savcı Georg-Friedrich Guentge Puigdemont’un "İade süreci devam ediyor. Bundan sonra iadenin yasalara uygun olup olmadığı incelenecek" dedi.

Puigdemont’un tutukluluk süresi uzatıldı

KARAR 30 MART'TAN SONRA

Başsavcı vekili Ralp Döpper 30 Mart’ta başlayacak Paskalya yortusu tatilinden önce Puigdemont’un iadesine dair bir kararın beklenmemesi gerektiğini kaydetti.

Puigdemont’un tutukluluk süresi uzatıldı

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