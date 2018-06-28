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PÜİS akaryakıta zam iddialarına yanıt verdi

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası Genel Başkanı tarafından yapılan açıklamada 1 Temmuz'dan itibaren yapılan zamların kademeli olarak pompaya yansıyacağı iddiaları yalanlandı.

Haber Merkezi | 28.06.2018 - 07:39..
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Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) Genel Başkanı İmran Okumuş, yaptığı yazılı açıklamada, iktidardan kendilerine 'akaryakıt ürünlerinin ÖTV’sinde herhangi bir artış öngörülmediği' bilgisi ulaştığını kaydetti.

"SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI YALAN"

Bazı dağıtım şirketlerinin de bayilerine benzer şekilde zam iddialarını içeren mesaj gönderdiğini aktaran Okumuş, "Bugün, 1 Temmuz 2018 tarihinden itibaren akaryakıt ürünlerinin ÖTV’sinin aralıklı olarak artırılacağı ve bunun pompa fiyatlarına zam olarak yansıyacağına ilişkin sosyal medyada bazı paylaşımlar yapılmış ve bazı dağıtım şirketleri bayilerine bu içerikte mesajlar göndermiştir. Asılsız olan bu tür bilgi ve paylaşımlara itibar edilmemesini, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla bilgilerine sunarız" ifadelerini kullandı.

PÜİS akaryakıta zam iddialarına yanıt verdi

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