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Pülümür'de terör operasyonu

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde teröristlerin bulunarak etkisiz hale getirilmesi amacıyla operasyon başlatıldı.

16.05.2017 - 07:26
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osman

Tunceli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde terörle mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğü belirtilerek, bu kapsamda İl Jandarma Komutanlığına bağlı birliklerce Pülümür ilçesinde "Şehit Uzman Jandarma Çavuş Osman Öz-94" operasyonu başlatıldığı kaydedildi.

2 BİN RAKIMLI TEPEDE OPERASYON

Terörist unsurları yakalamak ve etkisiz hale getirmek, teröristlere ait sığınak, barınakları tespit ve imha etmek amacıyla ilçenin 2 bin 119 rakımlı tepe bölgesinde başlatılan operasyonda arama tarama faaliyeti yapıldığı aktarılan açıklamada, aramalarda plastik kutu içerisine yerleştirilmiş basma düzenekli el yapımı patlayıcı bulunduğu ifade edildi.

Açıklamada, kentte teröristlere yönelik operasyonun devam ettiği belirtildi.

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