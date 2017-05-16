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Sarhoş gözlüğü ile penaltı atışı

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1 Kenan İmirzalıoğlu Sinem Kobal çifti mavi turda Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, Sinem Kobal'la evliliklerinin 1. yılını mavi tur yaparak kutladı.

2 Elif Şafak Türkiye'yi şikayet etti BBC ekranlarında canlı yayın konuğu olan Elif Şafak, Türkiye'nin durumuna üzüldüğünü ve endişeli olduğunu söyledi.

3 Pülümür'de terör operasyonu Tunceli'nin Pülümür ilçesinde teröristlerin bulunarak etkisiz hale getirilmesi amacıyla operasyon başlatıldı.

4 İşsizlik bir önceki aya göre azaldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın istihdam çağrısının ardından işsizlik verileri Şubat ayında ilk kez geriledi 284 bin kişi iş sahibi oldu.

5 Financial Times'ın Erdoğan-Trump analizi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Donald Trump arasında gerçekleşecek görüşme, İngiliz medyası tarafından mercek altına alındı.

6 Eski F.Bahçeli ve G.Saraylı basketbolcu evlendi Bir dönem Fenerbahçe ve Galatasaray'da basketbol oynayan kadın basketbolcular Diana Taurasi ile Penny Taylor evlendi.