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“Putin 1970’lerde öğrenciyken filmlerde dublörlük yaptı"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, 1970'lerde üniversite öğrenimi sırasında filmlerde dublör olarak çalıştığı iddia edildi.

DHA | 15.12.2017 - 16:54..
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Putin’in uzun yıllardır arkadaşı ve eski bir atlet olan Vasily Shestakov, Dozhd Gazetesi’ne verdiği röportajda Rusya Devlet Başkanı’nın üniversite yıllarında ekstra para kazanabilmek için filmlerde dublör olarak görev aldığını söyledi.

“Putin 1970’lerde öğrenciyken filmlerde dublörlük yaptı

"2 FİLMDE ALMAN ASKERİ OLDUK"

Shestakov, 1972 yılında “Izhora Batallion” filminde ve 1974’te “Blockade” filminde Putin’le birlikte Alman askerini canlandırdıkları roller aldıklarını aktardı.

“Putin 1970’lerde öğrenciyken filmlerde dublörlük yaptı

Puin, sağdan 2. sırada

"O ZAMANA GÖRE İYİ PARA VERİYORLARDI"

Shestakov “O zamana göre iyi para veriyorlardı. Mühendislik olarak ayda 110 ruble (yaklaşık 132 dolar) alıyordum. Ama filmlerde çalıştığımızda günde 75 ruble (yaklaşık 95 dolar) kazanıyordum. Çok iyi bir paraydı bu” diye konuştu.

“Putin 1970’lerde öğrenciyken filmlerde dublörlük yaptı

Habere göre yine eski bir atlet olan ve sonradan profesyonel dublör olarak çalışan Nikolai Vashshilin de Doszdh Gazetesi’ne Putin’in dublör olarak görev aldığını söyledi.

“Putin 1970’lerde öğrenciyken filmlerde dublörlük yaptı

“Putin 1970’lerde öğrenciyken filmlerde dublörlük yaptı

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