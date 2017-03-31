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Putin 'ABD seçimlerine karıştı' iddialarına yanıt verdi

Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD’deki başkanlık seçimlerinin sonuçlarına karışıp karışmadığı sorusuna 'No' cevabını verdi.

31.03.2017 - 09:25
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  2. Dünya

Arktik Zirvesi'ne katılan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, gazetecilerin sorularını cevaplandırıdı.

Putin 'ABD seçimlerine karıştı' iddialarına yanıt verdi

"DİPLOMATİK BİR HAREKETTİR"

Rusya’nın ABD Büyükelçisi Sergey Kislyak’ın casusluk amaçlı “gizli görüşmelerine” ilişkin çıkan haberleri saçmalık olarak adlandırdı ve “Kendisinin her görüşmesi gizli bir eylem olarak adlandırılıyor. Gerçekten bu saçmalık, değil mi? Beyaz Saray’ın siyasi topluluğu, iş adamları ve devlet adamlarıyla görüşmek, tüm dünyada kabul gören diplomatik bir harekettir ” dedi.

YANITI DUDAKLARIYLA OKUMALARINI İSTEDİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, gazetecilerin Rusya’nın ABD’deki başkanlık seçimlerinin sonuçlarına karışıp karışmadığı sorusu üzerine, yanıtı dudaklarından okumalarını istedi ve “No” ifadesini kullandı.

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