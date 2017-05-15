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Putin: ABD'de hangi parçayı çalsam bilmiyorum

Çin'de piyano başına geçen Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı görüşmede ne çalacağını bilmediğini söyledi.

15.05.2017 - 17:58
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Pekin'de bulunan Putin, Şi'yle yapacağı görüşmeyi beklerken, Şi'nin rezidansındaki piyanoyla Sovyet klasiği 'Moskovskie Okna' (Moskova'nın Pencereleri) ve 'Gorod Nad Volnoy Nevoy' (Dalgalı Neva Nehri Üzerindeki Şehir) parçalarını çalmıştı.

SONUCU GÖRE PARÇAYI SEÇİCEM

Forum çerçevesinde düzenlenen basın toplantısında bir gazetecinin Trump ile görüşmesi için ne çalmayı planladığını sorması üzerine Putin, "Bilmiyorum. İlk önce onunla görüşmemiz, her şeyi konuşmamız, sonuca göre de parçayı seçmem gerek" dedi.

Putin: ABD'de hangi parçayı çalsam bilmiyorum

Putin'in piyano çalışının farklı versiyonları VİDEO

Putin Pekin'de piyano çaldı VİDEO

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