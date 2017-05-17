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Putin: ABD'nin gizli belgeleri Rusya'yla paylaşılmadı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Trump'ın ABD'nin gizli bilgilerini paylaşmadığını ve bunu kanıtlayabileceğini açıkladı.

17.05.2017 - 15:19
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Geçen hafta Beyaz Saray'da biraraya gelen ABD ve Rus yetkilileri için ortaya bazı iddialar atılmıştı. Bugün İtalya başbakanı Paolo Gentiloni ile bir basın toplantısı düzenleyen Putin, ABD iddialarına da yanıt verdi.

Putin: ABD'nin gizli belgeleri Rusya'yla paylaşılmadı

"ABD'DE SİYASAL ŞİZOFRENİ GELİŞMİŞ"

Putin ABD'nin DEAŞ'la ilgili gizli bilgileri paylaşmadığını belirterek, "ABD'de bir çeşit siyasal şizofreninin geliştiğini görüyoruz. Zira Trump'ın Rusya'yla gizli bilgiler paylaştığı yönündeki suçlamaları başka şekilde açıklamamız mümkün değil" dedi.

Putin: ABD'nin gizli belgeleri Rusya'yla paylaşılmadı

"LAVROV'U KINAMAM GEREKİYOR"

Putin ayrıca, "Bu arada bugün Lavrov'la konuştum. Onu kınamam gerekiyor, çünkü 'bu gizli bilgileri' bizimle paylaşmadı. Onları, ne benimle ne de istihbarat servislerimizle paylaştı. Bu, onun için çok kötü bir şey" şeklinde espri yaptı.

"GÖRÜŞMENİN YAZILI DÖKÜMÜNÜ VEREBİLİRİZ"

Putin ayrıca bunu kanıtlayabileceklerini belirterek Trump-Lavrov görüşmesinin yazılı dökümünü verebileceklerini de belirtti.

Putin: ABD'nin gizli belgeleri Rusya'yla paylaşılmadı

"RUSYA KARŞITI DUYGULARI KÖRÜKLEYENLER YA APTAL YA DA TEHLİKELİDİR"

"ABD'deki iç siyasi kavga bizi endişelendiriyor. Zira insanların Rusya karşıtı duygular uyandırmak için daha ne gibi saçmalıklar uydurabileceğini hayal etmek zor" diye sözlerine devam eden Putin, "İhtimallerden biri, bu insanların kendi ülkelerine zarar verdiklerini anlayamıyor olmaları, ki böyle olması onların birer aptal olduğunu gösterir. İhtimallerden bir diğeriyse, her şeyi anlıyor olmalarına rağmen bunu yapıyor olmaları. Bu da onların tehlikeli ve ahlaki değerlerden yoksun insanlar olduğunu gösterir."

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