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Putin Akkuyu Nükleer Santrali için Türkiye'ye geliyor

Önümüzdeki hafta Mersin'de Akkuyu Nükleer Santrali'nin temel atma töreni gerçekleşecek. Törene Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de katılacak.

Haber Merkezi | 27.03.2018 - 15:48..
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Putin Akkuyu Nükleer Santrali için Türkiye'ye geliyor

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Türkiye, Mersin Akkuyu Nükleer Güç Santrali Projesi'ne ilişkin ilk anlaşmayı 2010 yılında Rusya ile imzaladı.

Toplam 4 bin 800 megavat kurulu güce sahip 4 reaktörden oluşacak santralin, en geç 2023 yılında devreye girmesi öngörülüyor.

TEMEL ATMA TÖRENİ YAPILACAK

Başbakan Binali Yıldırım, Akkuyu Nükleer Santrali'nin temel atma töreninin önümüzdeki hafta gerçekleştirileceğini duyurdu.

PUTİN TEMEL ATMA TÖRENİ İÇİN GELECEK

Mersin'de temeli atılacak olan bu santralin temel atma törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de katılacak.

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