Putin Almanya'da çalıştığı KGB başkanını ziyaret etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'da kutlanan 9 Mayıs öncesinde 1980’li yılların ikinci yarısında Dresden’de altında çalıştığı Sovyetler Birliği Devlet Güvenlik Komitesi’nin (KGB) eski temsilcisi Lazar Matveyev’i evinde ziyaret etti.

PUTİN'E EŞLİK ETTİLER

TASS'tan yapılan açıklamaya göre, Putin'e Transneft şirketini yöneten Nikolay Tokarev ve Rostek Başkanı Sergey Çemezov eşlik etti.

KUTLAMA AÇIKLAMASI

Yapılan açıklamada ziyaretin amacının hem eski başkanının 90. yaşını, hem de Zafer Bayramı’nı kutlamak olduğu belirtildi.

PUTİN HEDİYELERİNİ ESKİ BAŞKAN'A VERDİ

Putin hediye olarak Matveyev’e devlet başkanlığı saati ve 1927 yılında doğum gününde çıkan “Pravda” gazetesinin bir örneğini hediye etti.