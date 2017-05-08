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Putin Almanya'da çalıştığı KGB başkanını ziyaret etti

Putin, Rusya'daki 'Zafer Bayramı' öncesi Sovyetler Birliği Devlet Güvenlik Komitesi’nin (KGB) eski temsilcisi Lazar Matveyev’i gördü.

08.05.2017 - 16:06
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'da kutlanan 9 Mayıs öncesinde 1980’li yılların ikinci yarısında Dresden’de altında çalıştığı Sovyetler Birliği Devlet Güvenlik Komitesi’nin (KGB) eski temsilcisi Lazar Matveyev’i evinde ziyaret etti.

Putin Almanya'da çalıştığı KGB başkanını ziyaret etti

PUTİN'E EŞLİK ETTİLER

TASS'tan yapılan açıklamaya göre, Putin'e Transneft şirketini yöneten Nikolay Tokarev ve Rostek Başkanı Sergey Çemezov eşlik etti.

Putin Almanya'da çalıştığı KGB başkanını ziyaret etti

KUTLAMA AÇIKLAMASI

Yapılan açıklamada ziyaretin amacının hem eski başkanının 90. yaşını, hem de Zafer Bayramı’nı kutlamak olduğu belirtildi.

Putin Almanya'da çalıştığı KGB başkanını ziyaret etti

PUTİN HEDİYELERİNİ ESKİ BAŞKAN'A VERDİ

Putin hediye olarak Matveyev’e devlet başkanlığı saati ve 1927 yılında doğum gününde çıkan “Pravda” gazetesinin bir örneğini hediye etti.

Putin Almanya'da çalıştığı KGB başkanını ziyaret etti

Putin Almanya'da çalıştığı KGB başkanını ziyaret etti

Putin Almanya'da çalıştığı KGB başkanını ziyaret etti

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