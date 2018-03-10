18 Mart'ta Rusya'da gerçekleşecek seçimler öncesinde Rusya ve ABD arasındaki gerilim de tırmanmaya devam ediyor.

EN ÇOK KELLY İLE RÖPORTAJ YAPIYOR

Rusya'nın ABD'nin seçimlerine karıştığı iddiası da gün geçtikçe artıyor. Rusya Devlet Başkanı Putin, NBC'den Megyn Kelly'le geçtiğimiz günlerde bir röportaj yaptı.

Putin: Amerika'nın politik işlerine burnumuzu sokmuyoruz İZLE



KELLY İDDALARI SORDU

Negyn Kelly'nin sorularını yanıtlayan Rus Lider, ülkesine yöneltilen suçlamaların kocaman bir yaygara olduğunu ifade etti.

"AMERİKA'NIN POLİTİK İŞLERİNE BURNUMUZU SOKMUYORUZ"

Kelly, Rusya'nın ABD'nin seçimlere karıştığı iddalarını da Rus lidere sordu. Putin'in verdiği cevaptan bu iddalara nasıl kızgın olduğu belli oluyordu. Putin konuyla ilgili olarak, "Rusya ve ABD arasındaki oldukça karışık bir ilişki var. Halkımız; ABD’le olan ilişkimizi düşündüğü zaman kendi bakış açısı var ve buna uygun cevaplar veriyor. Ne Rus Hükümeti, ne de Rusya Başkanı Amerika’nın politik işlerine burnunu sokmamıştır ve sokmuyor. Siz bazı kişilerden bahsettiniz ve Rus olduklarını iddia ettiniz. Yani? Rusya vatandaşları Amerikalı bir şirket için çalışırsa ne olur? Ya da bir aday için çalışmışsa? Benim bununla ilgili hiçbir fikrim yok. Bu benim sorunum değil." diye konuştu.

"KGB'DEKİ GÖREVİM FAYDALI OLDU"

Kelly ayrıca Putin'e bir dönem görev yaptığı KGB'yi de sormayı ihmal etmedi. Putin KGB'deki görevinin kendisini geliştirdiğini ve faydalı olduğunu dile getirdi.