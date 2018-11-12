taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.4675
Euro
6.1931
Altın
1209.925
Borsa
92839.21
Gram Altın
212.531

Putin: Avrupa ordusu fikri olumlu bir gelişme

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupa Birliğine ait bir ordu kurulması fikrini değerlendirdi.

AA | 12.11.2018 - 01:54..
  1. Haberler
  2. Dünya
Putin: Avrupa ordusu fikri olumlu bir gelişme

Birinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 100. yıl dönümü etkinliği nedeniyle Paris'te bulunan Putin, Russia Today Fransa'nın sorularını cevapladı.

"NATO'YA ALTERNATİF OLABİLİR"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından yakın zamanda tekrar gündeme getirilen "Avrupa ordusu" fikrinin sorulması üzerine Putin, "Avrupa güçlü bir ekonomik oluşum ve ittifak. Bu nedenle üye ülkelerin savunma ve güvenlik alanlarında bağımsız ve egemen olma isteği çok doğal. Bunun çok taraflı dünyada olumlu bir gelişme olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Putin, bu çerçevede Fransa'nın önemli bir rol oynadığını kaydederek, Avrupa ordusu fikrinin NATO'ya alternatif olabileceğini belirtti.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Nadir rastlanan 'beyaz ağaç serçesi' Ankara'da görüldü

Nadir rastlanan 'beyaz ağaç serçesi' Ankara'da görüldü

13
Putin: Avrupa ordusu fikri olumlu bir gelişme

Putin: Avrupa ordusu fikri olumlu bir gelişme

0
Libertadores Kupası finalinde avantaj River Plate'te

Libertadores Kupası finalinde avantaj River Plate'te

2
Antalya'da hortum karavanı uçurdu

Antalya'da hortum karavanı uçurdu

0
İçişleri Bakanlığı: Hırsızlık olaylarında düşüş var

İçişleri Bakanlığı: Hırsızlık olaylarında düşüş var

2
Kadın arkadaşının evinde 6 kişi tarafından darp edildi

Kadın arkadaşının evinde 6 kişi tarafından darp edildi

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM