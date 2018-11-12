Putin: Avrupa ordusu fikri olumlu bir gelişme

Birinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 100. yıl dönümü etkinliği nedeniyle Paris'te bulunan Putin, Russia Today Fransa'nın sorularını cevapladı.

"NATO'YA ALTERNATİF OLABİLİR"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından yakın zamanda tekrar gündeme getirilen "Avrupa ordusu" fikrinin sorulması üzerine Putin, "Avrupa güçlü bir ekonomik oluşum ve ittifak. Bu nedenle üye ülkelerin savunma ve güvenlik alanlarında bağımsız ve egemen olma isteği çok doğal. Bunun çok taraflı dünyada olumlu bir gelişme olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Putin, bu çerçevede Fransa'nın önemli bir rol oynadığını kaydederek, Avrupa ordusu fikrinin NATO'ya alternatif olabileceğini belirtti.