Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'i kutladı

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Putin'in Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i 56. doğum gününü kutladığını açıkladı.

PUTİN'DEN ALİYEV'E TEBRİK MESAJI

Putin yayınladığı mesajında, "Sayın İlham Haydaroviç Aliyev. Doğum gününüzü kalpten kutlarım. Azerbaycan, sizin yönetiminiz altında sosyo-ekonomik kalkınma yolunda emin adımlarla ilerliyor ve güncel uluslararası sorunların çözümünde aktif rol oynuyor. Rusya'nın gerçek dostu olarak siz, ülkelerimiz arasındaki stratejik ortaklık ilişkilerinin gelişmesine büyük katkı sunuyorsunuz. Kısa süre önce Soçi ve Tahran'da yaptığımız görüşmeleri anımsayarak, sizinle yapıcı diyaloğu ve verimli çalışmaları sürdürmeyi umuyorum." ifadelerini kullanıldı.