Putin bu akşam Erdoğan ile telefon görüşmesi yapacak 

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Basın Sözcüsü Dmitri Peskov, Putin’in bu akşam Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon konuşması yapacağını, tarafların ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs ile ilgili açıklamasının ardından Orta Doğu’daki durumu görüşeceklerini bildirdi.

"ORTA DOĞU'DA OLUŞAN DURUM MASAYA YATIRILACAK"

Peskov yaptığı açıklamada, “Bu akşam Putin’in Erdoğan ile telefon konuşması yapmasını bekliyoruz. Gerçekten önemli bir konu görüşülecek ve ABD Başkanı’nın büyükelçiliğin Kudüs’e taşınmasına ilişkin açıklamasının ardından Orta Doğu’da oluşan durum masaya yatırılacak.“ ifadesini kullandı.

Daha önce Trump Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak kabul ettiğini belirtti ve büyükelçiliğin Kudüs’e taşınmasına ilişkin belgeyi imzaladı.