Putin Dünya Kupası maçı sonrasında İspanya Kralı'nı aradı

Dünya Kupası'nın sonuna yaklaşılırken heyecan dolu maçlar içerisinde oldukça sürpriz gelişmeler yaşandı. Kupanın favorisi olarak görülen İspanya, ev sahibi Rusya'ya normal süresi 1-1 biten penaltılarda 4-3 yenildi.

Bu heycan dolu maçın ardından Rusya lideri Vladimir Putin İspanya Kralı VI. Felipe ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

KREMLİN'DEN AÇIKLAMA

İkilinin gerçekleştirdiği telefon görüşmesi hakkında basın mensuplarına bilgi veren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Başkan (Putin), İspanyol takımının yeteneğine ve üst seviye oyununa övgüde bulundu, bunula birlikte Rusya'nın teknik yöneticilerinin bu kez seçtiği taktiğin daha doğru olduğunu vurguladı" diye konuştu.

İspanya Kralı'nın da Rusya Devlet Başkanı'nı Rus milli takımının başarısı ve çeyrek finale yükselmesi vesilesiyle tebrik ettiğini söyleyen Peskov, "Vladimir Putin, İspanya Kralı'nı uygun bir zamanında Rusya'yı ziyaret etmeye davet etti" ifadelerini kullandı