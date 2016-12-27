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Putin: Dünyadaki çatışmaları çözemiyoruz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, sıcak noktaların sayısında azalma olmadığını ve uzun soluklu çatışmaların çözümlenemediğini söyledi.

AA | 27.12.2016 - 00:42
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Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Kolektif Güvenlik Konseyi toplantısının açılış konuşmasını yapan Putin, "Dünyanın birçok noktasında durumun zor olduğunu biliyoruz. Dünyadaki problemli ve sıcak noktaların sayısı azalmıyor, uzun soluklu çatışmalar için de çözüm bulunamıyor" ifadelerini kullandı.

"BUNLAR BİZİ RAHATSIZ EDİYOR"

Özellikle Afganistan sorununa, Ortadoğu'daki problemlere, Suriye krizine ve diğer çatışmalara dikkat çeken Rusya lideri, "Elbette bunlar bizleri rahatsız ediyor. bugün bir araya gelme ve bu sorunları konuşma fırsatı yakaladığımız için mutluyum" dedi.

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