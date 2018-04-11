Putin: Dünyadaki durum endişe verici

Suriye'deki iç karışıklığın ve kimyasal silah kullanımının ardından Donald Trump müdahale mesajı verdi ve sabah saatlerinde ise üst üste tweetler attı.

"KENDİ HALKINI ÖLDÜREN HAYVANLA ORTAK OLMA"

ABD Başkanı Trump önce "Hazırlan Rusya, çünkü bu füzeler gelecek, hepsi yeni ve akıllı füzeler. Kendi halkını öldüren ve bundan zevk alan bir hayvanla ortak olmamalısın." paylaşımı yapmıştı.

Trump'ın tehdidine ise Rusya’dan jet yanıt geldi. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zakharova, "Akıllı füzeler meşru hükümetlere değil, teröristlere doğru fırlatılmalı. Akıllı füzeler, iddia edilen kimyasal saldırının delillerini yok edecek bir adım olabilir." diye konuşmuştu.

"SİLAH YARIŞINI BIRAKALIM MI?"

Bu açıklamanın ardından Donald Trump bir kez daha tweet attı ve "Rusya ile ilişkilerimiz hiç bu kadar kötü olmamıştı. Buna ne gerek var. Rusya'nın ekonomisini düzeltmek için bize ihtiyacı var. Hep beraber olmalıyız, silah yarışını bırakalım mı?" dedi.

PUTİN'DEN SAĞDUYU ÇAĞRISI

Tüm bu açıklamaların ardından ilk defa konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise: "Dünyadaki durum endişe verici, umarım sağduyu hakim olur." dedi.

Öte yandan Kremlin ise yaptığı açıklamada: "Twitter diplomasisis içinde yer almayız. Zaten hassas olan duruma daha zarar verilmemeli." ifadeleri yer aldı.