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Putin düşürülen Rus uçağı için İsrail'i işaret etti

İsrail Başbakanı Netahyahu ile telefonla görüşen Rusya Devlet Başkanı Putin, "Rus tarafı, trajedinin ana sebebinin İsrail Hava Kuvvetlerine ait eylemler olduğu gerçeğinden hareket ediyor" dedi.

AA | 25.09.2018 - 10:39..
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Kremlin'den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefonda görüştüğü ifade edildi.

İSRAİL'E SUÇLAMA

AA'nın haberine göre, Netanyahu'nun düşürülen Rus İl-20 uçağında hayatını kaybeden askerler için tekrar başsağlığı dilediği görüşmede olayın tartışıldığı bildirildi.

Açıklamada, Putin'in "Rus tarafı, trajedinin ana sebebinin İsrail Hava Kuvvetlerine ait eylemler olduğu gerçeğinden hareket ediyor." dediği kaydedildi.

Putin'in ayrıca, uluslararası terörle mücadele eden Rus askerlerinin yaşamlarına yönelik potansiyel tehditleri önlemek amacıyla Rusya'nın Suriye hava savunmasının muharebe yeteneklerini geliştirme kararı aldığını vurguladığı aktarıldı.

İSRAİL İLE UÇAK GERİLİMİ

Rus İl-20 askeri uçağı 17 Eylül'de Suriye rejimine ait S-200 hava savunma sistemi tarafından düşürülmüş, Rusya, İsrail'e ait F-16'ların bu uçağı kalkan olarak kullanması nedeniyle İl-20 uçağının füzelere maruz kaldığını öne sürmüştü.

İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı Amikom Norkin ve beraberindeki heyet, Rus yönetimini ikna etmek için hafta içi Moskova'da görüşmeler gerçekleştirmişti.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, İl-20 uçağının düşürülmesiyle ilgili olarak, iki hafta içinde Suriye'ye S-300 hava savunma füze sistemi verileceğini açıklamıştı.

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