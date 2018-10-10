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Putin: Enerjimin sırrı işçilerle birlikte olmak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Stavropol bölgesinde çiftçilerle yaptığı görüşmede iş veriminin sırrını açıkladı.

Haber Merkezi | 10.10.2018 - 07:09..
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Başbakanı Dmitriy Medvedev'le birlikte öğle yemeği yedikleri "Rassvet" tarım işletmesinin elma bahçelerini ziyaret etti.

"EN İYİ ENERJİ, SİZİLERLE BİRLİKTE OLMAK"

İşletme çalışanlarından birinin, bunca yoğun iş grafiğine rağmen kendileriyle öğlen yemeği yemeye nasıl vakit bulabildiğini sorması üzerine, Putin, "Ben niye geldim? Öğlen yemeği yemeye! En iyi enerji sizin gibi insanlarla sohbet etmektir. Dürüstçe söylüyorum. İş yapan insanlara baktığın zaman, sonuçta başarılı iş çıkaranlara baktığın zaman fazladan güç kazanırsınız. Bu durum bizim için böyle. Bu tip insanlarla yan yana gelmek her zaman iyi bir enerji verir" dedi.

Putin: Enerjimin sırrı işçilerle birlikte olmak

ÇALIŞANLARIN MENÜSÜNDEN YEDİLER

Devlet Başkanı ve Başbakan'a Rassvet personelinin yediği; mevsim salatası, borş çorbası, köfte, patates püresi ve elma kompostosundan oluşan menüden ikram edildi.

PUTİN'E DOĞUM GÜNÜ İÇİN ELMA FİDANI

Rassvet çalışanları Devlet Başkanı'nın 7 Ekim'de olan doğum gününü kutlayarak elma fidanı hediye etti.

Putin Sibirya dağlarında ARŞİV

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