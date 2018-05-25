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Putin: Erdoğan'a baskıyla sonuç elde etmek zor

Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek vererek: "Baskı araçlarını kullanmak onu cesaretlendirir" dedi.

AA | 25.05.2018 - 21:31..
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Putin: Erdoğan'a baskıyla sonuç elde etmek zor

Yaklaşan 24 Haziran 2018 seçimleri öncesinde doların giderek artması ve ABD Temsilciler Meclisi'nin S-400 aldığı için Türkiye'ye F-35 savaş uçağı satmama kararı alması nedeniyle yaşananların Vladimir Putin'e sorulması üzerine Rus Lider, Türkiye'nin yanında tavır aldı.

"ERDOĞAN, ULUSAL ÇIKARLARDAN TAVİZ VERMEZ"

St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nda Söz konusu baskılar nedeniyle Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkilerin taşıdığı öneme vurgu yapan Putin, “Kesinlikle, birbirimizle sağlam, tam teşekkülü ve dostane bir ilişkiye ihtiyacımız var. Sayın Erdoğan’ı tanıdığım kadarıyla, birisinin kendisine yönelik baskı araçları kullanarak sonuç elde etmesi çok zor. Aksine, bu Sayın Erdoğan’ı daha da cesaretlendirecektir ve ulusal çıkarlarını gözeterek taviz vermeyecektir.” diye konuştu.

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