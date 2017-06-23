Putin, Erdoğan'la Türk Akımı'nı görüştü

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Anapa'da Türk Akımı'nın inşaatını gerçekleştiren 'Pioneering Spirit' adlı boru döşeme gemisini ziyaret eden Putin, Erdoğan'la yaptığı telefon görüşmesinde boru döşeme faaliyetlerinin başladığını ifade etti.

TÜRK- RUS İŞBİRLİĞİ

Görüşmede, Türk Akımı'nın inşasını öngören anlaşmanın henüz eylül ayında imzalandığını anımsatan Putin, "7 aylık bir sürenin ardından inşa çalışmaları başladı. Türk-Rus işbirliğinin seviyesi, birçok ülkeyle olan işbirliği seviyesinden çok daha yüksek. Diğer ülkelerle yapılan çalışmalarda idari onay alma süreci yıllarca devam ederken, Türkiye ile bu süreçleri birkaç ay içinde tamamlıyoruz. Elbette bu, bizzat verdiğiniz doğrudan destek sonucunda gerçekleşiyor." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE ÜZERİNDEN AVRUPA'YA GAZ SEVKİ

Putin, Erdoğan'a Rus gazını Türkiye üzerinden Güney ve Güneydoğu Avrupa ülkelerine sevk etmeye hazır olduklarını da söyledi.

Putin, "Akkuyu Nükleer Santralinin ilk bloğunu belirlenen tarihe kadar devreye sokacağız." ifadelerini kullandı.

"BU PROJE TARİHİ NİTELİKTEDİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün aynı geminin üzerinde bir arada olmayı da çok arzu ettiğini belirterek, "İleride başka vesilerle yine bu birlikteliği gerçekleştiririz." dedi.

Erdoğan, şöyle konuştu: "Çünkü bu proje, tarihi niteliktedir. Kapsamlı bir çalışmanın ürünüdür. 2 bin 200 metre derinlikte sondaj yapılacak olan bu adım, gerçekten çok çok önemli bir vasıf ve dünyanın ilki. Bununla birlikte ben bu projenin de ötesine geçeceğimize yürekten inanıyorum. Değerli dostum, sizinle bizim ortak bir özelliğimiz var. Bizler, çıtayı yükseltmeyi seven liderleriz. Zira ülkelerimizin, insanlarımızın ve ortak coğrafyamızın daha iyisini hak ettiğini düşünüyoruz. Önümüzdeki dönemde, çok daha kapsamlı, çok daha büyük projelere de birlikte imza atacağız. Bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. TürkAkım Projesi'nin, bu alanda girişimlerimizin ülkelerimize ve bölgemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum."