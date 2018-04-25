taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
107.401
USD
4,0857
EURO
4,9762
ALTIN
173,75
PETR
73,9100

Putin Ermenistan Cumhurbaşkanı ile görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, telefonda Ermenistan’da durumu görüştü.

İHA | 25.04.2018 - 22:03..
  1. Haberler
  2. Dünya

Kremlin’den Rusya Devlet Başkanı Putin ve Ermenistan’ın yeni Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan görüşmesine ilişkin yapılan yazılı açıklamada, iki liderin Ermenistan’da yaşanan olaylara ilişkin fikir alışverişinde bulunduğu belirtildi.

Putin Ermenistan Cumhurbaşkanı ile görüştü

KRİZİN GİDERİLMESİ İÇİN ÇALIŞACAKLAR

Açıklamada, liderlerin ülkedeki krizi mümkün olan en kısa sürede gidermek için bütün siyasi güçlerin hoşgörü ve sorumluluk içerisinde hareket etmesi gerektiğine ilişkin ortak görüş bildirdikleri ifade edildi.

Görüşmede ayrıca, mevcut sorunların yapıcı diyalog yoluyla çözülmesi gerektiği vurgulandı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Yunanistan termik santrallerini özelleştiriyor
Yunanistan'da kamuya bağlı termik santrallerin özelleştirilmesine ilişkin düzenleme hükümet ortaklarının oylarıyla mecliste kabul edildi.
Fransa'da grev ülke ekonomisini sarstı
Fransa'da bir çok sektör çalışanlarının kademeli veya sürekli grevi devam ediyor. Gösteriler ise ülke ekonomisine büyük zarar veriyor.
İsviçre, Suriye'ye yasaklı kimyasal madde ihraç etti
İsviçre'de bir şirketin, Suriye'ye, resmi makamların izniyle sarin gazı yapımında kullanılabilen 5 ton izopropanol ihraç ettiği bildirildi.
Prezentabl nedir
Türkçe karşılığı sunulabilir olmakolan prezentabl, iş dünyasının bir numaralı aranan özelliğidir.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Temel Karamollaoğlu, Abdullah Gül'e gitti

Temel Karamollaoğlu, Abdullah Gül'e gitti

296
Bursa’daki Doğanbey Toplu Konutları yıkılacak

Bursa’daki Doğanbey Toplu Konutları yıkılacak

390
TFF olaylı derbiyle ilgili kararını verdi

TFF olaylı derbiyle ilgili kararını verdi

1064
HDP malum kişiyi aday gösterdi

HDP malum kişiyi aday gösterdi

313
TSK'da maaşlara zam yapıldı

TSK'da maaşlara zam yapıldı

768
CHP sıralarında hüzün hakim

CHP sıralarında hüzün hakim

140
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

194
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM