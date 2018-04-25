Putin Ermenistan Cumhurbaşkanı ile görüştü

Kremlin’den Rusya Devlet Başkanı Putin ve Ermenistan’ın yeni Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan görüşmesine ilişkin yapılan yazılı açıklamada, iki liderin Ermenistan’da yaşanan olaylara ilişkin fikir alışverişinde bulunduğu belirtildi.

KRİZİN GİDERİLMESİ İÇİN ÇALIŞACAKLAR

Açıklamada, liderlerin ülkedeki krizi mümkün olan en kısa sürede gidermek için bütün siyasi güçlerin hoşgörü ve sorumluluk içerisinde hareket etmesi gerektiğine ilişkin ortak görüş bildirdikleri ifade edildi.

Görüşmede ayrıca, mevcut sorunların yapıcı diyalog yoluyla çözülmesi gerektiği vurgulandı.