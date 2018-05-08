Putin: Fıçıdaki salatalık gibi olmamalıyız

Putin, Rus parlamentosunun alt kanadı Duma’daki genel kurul toplantısında, “Uluslararası piyasalarda ürünlerimizi ilerleterek onları küresel açıdan rekabetçi hale getiriyoruz, yani ülke içindeki kendi üretimimizin seviyesini yükseltiyoruz. İç tüketicimiz, küresel analoglarından geri kalmayan ürün ve hizmetlerden yararlanacak. Başka yolu yok. Eğer içimize kapanırsak ve fıçıdaki salatalıklar gibi olursak, kendi kendimizi turşularsak, bundan iyi hiçbir şey çıkmayacak. Ancak salatalık daha lezzetli hale geliyor” dedi.

"İÇ PİYASA ARTIK BİZE YETERLİ DEĞİL"

Putin, “Bazı üretim türlerine göre öyle bir seviyeye ulaştık ki artık iç piyasa bize yeterli değil. Petrol ve doğalgazı demiyorum bile. Bunları tek başımıza tüketecek güçte değiliz. Metalürji ve petrokimya iç piyasa için fazla geliyor. Tarım sektörü rekabetçi hale geliyor. Örneğin Çin’deki domuz pazarı için mücadele ediyoruz. Ama şimdilik istenen sonuca ulaşamadık” şeklinde konuştu.